Som passasjer på hurtigbåt slipper du ut fire ganger mer CO2 enn i fly

Flyskam er blitt et nyord, men helt ufortjent går hurtigbåter nesten under radaren i klimadebatten. Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) gir hurtigbåter 4,5 ganger så store CO 2 -utslipp som et passasjerfly. Modellen fra TØI er noen år gammel, men er den eneste sammenligningen av CO 2 -utslipp for ulike transportmidler. En utskjelt flytur gir utslipp av klimagassen CO 2 på 198 gram per passasjer og per kilometer.