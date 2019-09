Oljeprisen til værs etter angrepet mot Saudi-Arabias produksjon

Mathilde (26): - Vi fniser av det, for vi syns det er gøy, ja, litt søtt til og med, at vi kaster bort penger på ting vi ikke trenger

Rådgiverne i banken er ofte de første som avdekker at den ene i et forhold skjuler gjeld

Saken oppdateres.

Tidlig mandag morgen stabiliserte prisen seg på 66,16 dollar.

Natt til mandag har prisen på nordsjøolje svingt kraftig. Da handelen startet ved midnatt til mandag, kostet oljeprisen 71,95 dollar, noe som er en økning på 19,5 prosent fra fredag. Da kostet et fat nordsjøolje 60,22 dollar.

Ifølge Bloomberg er prishoppet det høyeste på nordsjøolje siden lanseringen i 1988.

Senere på natta sank imidlertid prisen til 67 dollar per fat, før den stabiliserte seg. I 6-tiden mandag morgen lå på 66,16 dollar, en økning på 9,88 prosent fra fredag.

Angrep

Økningen i oljeprisen var ventet og kommer som følge av angrepet som rammet et oljefelt og et prosesseringsanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag. Oljeprosesseringsanlegget i Buqyaq er det største i sitt slag i verden.

Eksplosjoner utløste branner ved anleggene, og Saudi-Arabia er blitt nødt til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dette utgjør over 5 prosent av verdens oljeforsyning.

Like før oljeprisen gikk litt tilbake meldte USAs president Donald Trump på Twitter at han åpner for å bruke USAs oljereserver for å møte etterspørselen av olje etter angrepet for tilfredsstille markedet.

Trump skriver også at han har informert aktuelle statlige myndigheter om å fremskynde godkjenninger av oljerørledningene som for tiden er i en behandlingsprosess i Texas og andre stater.

Vil få produksjonen i gang igjen

Saudi-Arabias statlige oljeselskap Aramco sier de jobber på spreng for å få i gang produksjonen igjen og sier de vil komme med uttalelser mandag. Ifølge Wall Street Journal vil produksjonen være tilbake med en tredel mandag, men ifølge andre medier vil det ta flere dager – om ikke måneder – å reparere anlegget.

Trump sier USA er klare til å svare på angrepet

USAs president Donald Trump sier de tror de vet hvem som står bak angrepet mot Saudi-Arabias oljeproduksjon, og at de er klare til å svare.

– Vi har grunn til å tro vi vet hvem den skyldige er, vi er «locked and loaded» i påvente av en bekreftelse, men vi venter på å høre fra kongedømmet om hvem de tror sto bak angrepet, og hvordan vi skal gå fram videre, skriver president Donald Trump på Twitter.

«Locked and loaded» er et militært slenguttrykk for å ha automatvåpenet M16 ladd og klart til skyting.

Iran avviser anklager

USAs utenriksminister Mike Pompeo har allerede sagt at Iran står bak angrepene mot Saudi-Arabias oljeinstallasjoner, til tross for at Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for droneangrepene.

Iran har avvist Pompeos anklager.

– Slike nytteløse og blinde beskyldninger og uttalelser er uforståelige og meningsløse, sa talsmann Abbas Mousavi for Irans utenriksdepartement søndag.

Et møte mellom Trump og Irans president Hassan Rouhani har vært foreslått i forbindelse med FNs høynivåuke i New York senere i september. Møtet er fortsatt ikke utelukket, har rådgiver i Det hvite hus Kellyanne Conway uttalt.

Ifølge Trump skrives det i mediene at han er villig til å møte Iran uten noen krav. Dette er feil, sier han.