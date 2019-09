Bransjeekspert om Thomas Cook-konkurs: – Det kan bli kaos

Saken oppdateres.

Ving Norge er datterselskap av Thomas Cook. Det norske selskapet har i dag opplyst at de jobber iherdig med å finne en løsning for selskapet, og for de 9000 nordmennene som for tiden er på reise med Ving.

Flybransjeekspert Jan Ohlsson advarer mot å gi kundene falske forhåpninger, skriver svenske Aftonbladet.

– Thomas Cook leaser store deler av sine fly. Ettersom eierne ikke får betalt, kommer de til å hente hjem flyene sine så raskt de kan. Mange reisende vil bli rammet av dette – det kan bli kaos på de store flyplassene i Europa, sier han til avisa.

Mandag formiddag var det flere krisemøter i Ving Norge. Selskapet inviterte først til en pressekonferanse klokka 12, men pressekonferansen ble utsatt ble kort tid etter.

Ifølge nyhetsbyrået AP er rundt 50 000 Thomas Cook-kunder strandet i Hellas, opptil 30 000 står fast på Kanariøyene i Spania, mens 21 000 er på ferietur i Tyrkia og 15 000 på Kypros.

Totalt er 34 460 personer fra hele Norden på reise med selskaper eid av Thomas Cook.

Ving skriver på sine nettsider at de i løpet av mandagen forventer å ha mer informasjon om hva som skjer videre og understreker at alle pakkereiser som er bestilt av Ving, er sikret av reisegarantifondet.