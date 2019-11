Slik sjekker du om noen har snoket i hva du tjente i fjor

Er et samfunn uten bussjåfører i det hele tatt ønskelig?

Saken oppdateres.

Tirsdag morgen ble det mulig å søke i skattelistene for inntektsåret 2018. Det gjør du på Skatteetaten sin hjemmeside. Dermed kan du undersøke hva folk hadde i nettoinntekt, nettoformue og hva de betalte i skatt i fjor.

Hvem har søkt

Stortinget har også besluttet at det skal loggføres hvem som søker i skattelistene.

«Det betyr at du får vite hvem som har søkt på deg i skattelistene. Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene kan du klikke på søkestatistikk og se hvem som har søkt på deg», opplyser Skatteetaten.

Dermed får du se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt på deg. Du får også vite når søket er foretatt.

«Listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres en gang i timen», står det på Skatteetatens hjemmeside.

Slik søker du

Dersom du skal søke i skattelistene, må du logge deg inn på Skatteetatens side. Du må være 16 år eller eldre for å kunne søke, og du kan kun se skatteopplysninger for inntil 500 personer per kalendermåned.

«Det er forskjell på søk og visninger. Når du søker etter en person, får du opp en treffliste med personer som passer til søkeopplysningene dine. Først når du klikker på en enkeltperson for å se skattelisteopplysningene, telles det som en visning», skriver Skatteetaten.

Dersom du søker på andre, kan de se at du har søkt på dem.

Tjente mest

I 2018 var det laksearving Gustav Magnar Witzøe fra Frøya som tjente mest i Trøndelag med en inntekt på drøyt 150 millioner kroner.

Odd Reitan topper lista over høyest ligningsformue i fylket i fjor. Rema-gründeren er god for rundt seks milliarder kroner.