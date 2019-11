Slik reagerer Bunnpris-sjefen på prisforskjellene

- Vi er overrasket over de store forskjellene i innkjøpspriser som konkurransetilsynet har avdekket. Som tidligere kunde hos Rema distribusjon fra 2012 til 2017 visste vi at det var en viss forskjell i innkjøpsprisene, men ikke i den størrelsesorden det snakkes om her, uttaler han til Adresseavisen.