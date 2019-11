Eieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse

- Det er en lang vei å gå før situasjonen er under kontroll

SV vil fjerne Boligsparing for ungdom

Slik reiser du på businessklasse til Asia eller USA for noen hundrelapper

Her skal Nye Veier bygge firefelts motorvei rett gjennom et gårdsbruk

Emilia Clarke sier hun er blitt presset til nakenscener etter «Game of Thrones»

Hvordan ble et land av polfarere og skikonger så stakkarslig?

Enebolig solgt seks millioner under første prisantydning

Trønderbedrift med over hundre ansatte er konkurs

Saken oppdateres.

Selskapet eier blant annet den norske Morris-kjeden, som selger ting som kofferter og vesker.

Ifølge E24 er det Nordea, den største kreditoren, som har krevd at selskapet søker om konkursbeskyttelse og foretar en nyemisjon for å hente inn minst 40 millioner svenske kroner, i tillegg til at hovedeieren stiller med samme sum.

Morris har 41 butikker og 294 ansatte i Norge. Tallet på butikker i Norge har blitt redusert de siste årene.

Det er imidlertid i Sverige at Venue Retail Group virkelig sliter med å tjene penger, skriver E24. I Sverige var underskuddet siste regnskapsår 27,3 millioner svenske kroner, mens det i Norge ble et overskudd på 2,7 millioner kroner.

Venue Retail Group-aksjen hadde ved 11-tiden falt over 30 prosent på børsen i Stockholm.