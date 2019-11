Geir Isaksen går av som sjef i Vy

Ødegaards Madrid-retur glipper for TV 2-seerne, fikk velge kamp «feil» uke

Rema-sjefen: - Vi har tatt en pause for å tenke oss om

Saken oppdateres.

Konsernsjef Geir Isaksen meddelte 21. november 2019 styret i Vygruppen AS at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef. Geir Isaksen har vært konsernsjef for Vy siden september 2011 og er nå 65 år gammel, heter det i en pressemelding fra Vy fredag formiddag.

– Isaksen har ledet Vy gjennom store endringer i den tiden han har vært konsernsjef. Jernbanereformen og innføringen av konkurranse om å kjøre tog på norske jernbanestrekninger har krevd en stor omstilling i selskapet, sier styreleder Dag Mejdell.

Styret i Vy har satt ned et ansettelsesutvalg som skal lede prosessen med å finne ny konsernsjef til Vy.

– Det har vært en glede å lede dette konsernet siden 2011. Jeg har i henhold til min ansettelsesavtale en rett til å gå over i en rådgiverstilling i selskapet etter fylte 64 år, og har kommet til at tiden nå er moden for å gjøre det, sier Isaken.

Han sier han vil stå i stillingen inntil ny konsernsjef tiltrer.