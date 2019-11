Finanstilsynet: Flere sårbare låntakere i Norge

Ny dronning i forhandlinger om «The Crown» – for en angivelig femte og sjette sesong

Her er ti myter om løping du kan gi blaffen i

- Det var et makabert syn

Dordi Skuggevik svarer Human-Etisk forbund: Jeg er ikke for en sekulær stat

De gjorde konkrete forberedelser før de dro uten barna på tur. Her er fire tips til en bedre avskjed

Verktøy for hundretusener stjålet fra byggeplass i Trondheim

Her kysser leiesoldaten RBK-logoen: – Jeg skal ikke tilbake til Midtjylland

Rema-sjefen: - Vi har tatt en pause for å tenke oss om

Torget får skylden for at Midtbyen har fått dårligere omdømme

Topprestaurant straffet for brudd på arbeidsmiljøloven

Eiendom på Lade solgt for 135 millioner kroner - kan bli bygd 150 nye boliger

Her kysser leiesoldaten RBK-logoen: – Jeg skal ikke tilbake til Midtjylland

Saken oppdateres.

Finanstilsynet har i årets boliglånsundersøkelse gått gjennom 8000 nye lån og 4000 nye rammekreditter som er som er gitt til boligeiere i høst

– Sammenlignet med fjorårets undersøkelse er det en viss økning i nye nedbetalingslån som går utover kravet til henholdsvis gjeldsgrad, betjeningsevne og belåningsgrad, opplyser tilsynet.

Blant de nye boliglånene var den samlede gjelden på 342 prosent av brutto årsinntekt, en økning på 8 prosentpoeng fra 2018.

Nesten hvert fjerde nye lån hadde både en belåningsgrad på over 75 prosent og gjeldsgrad over 400 prosent, altså fire ganger inntekt.

Høy gjeld blant unge

Hvert åttende nye lån gikk ut over ett eller flere krav i boliglånsforskriften, ifølge tilsynet.

Regelverket sier at man ikke kan ta opp lån på mer enn fem ganger inntekt og at egenkapitalen må være på minst 15 prosent av boligens verdi.

Bankene har imidlertid mulighet til å fravike noen av kravene for et begrenset antall lån.

– Tallene viser at det er noen grupper som har særlig høy gjeld. Det gjelder ikke overraskende blant annet førstegangskjøpere og yngre. Dette er også grupper som kanskje har lite finansielle reserver i form av sparepenger eller annen eiendom, så det er en gruppe som er særlig sårbare for negative sjokk, sa avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet da tallene ble lagt fram.

Hjelper barna

Også eldre viser seg å være mer sårbare låntakere enn andre deler av befolkningen. Aldersgruppen 65 år og eldre hadde nest høyest andel lån med utilstrekkelig betjeningsevne, med en økning fra 4 til 7 prosent.

I tillegg øker også gjeldsgraden i denne delen av befolkningen.

– En forklaringsfaktor kan for eksempel være hvordan eldre låntakere støtter barna sine i boligkjøp, sier seksjonssjef Thea B. Kloster i Finanstilsynet.

Hoper seg opp

I 2016 strammet myndighetene inn på boliglånsforskriftene, og resultatet ble at andelen nye lån med gjeldsgrad over fem ganger inntekt falt markert fra 2016 til 2017. Senere har dette steget igjen.

– Det har samtidig vært en tydelig opphopning av lån opp mot grensen for maksimal gjeldsgrad etter at kravet ble forskriftsfestet i 2017. Andelen nye nedbetalingslån til låntakere med gjeldsgrad over 400 prosent økte til 45 prosent i årets undersøkelse, fra 41 prosent i 2018, opplyser tilsynet.

Finanstilsynet foreslo i september at maksgrensen for totale låneopptak bør settes ned fra 5 til 4,5 ganger bruttoinntekten, og at bankenes mulighet til å gjøre unntak fra kravene begrenses.

Dette ble imidlertid ikke tatt til følge av regjeringen, som har gått inn for å videreføre dagens regelverk.