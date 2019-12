Disse nye skattereglene innføres i 2020

Jeg skammer meg over at jeg har en frihet som er så få forunt

Er dere uenige om oppdragelsen? Her er seks tips for å håndtere uoverensstemmelsen

Regjeringen innfører som vanlig en rekke nye skatteregler, avgiftsendringer og andre økonomiske endringer over nyttår. Dette er noen av endringene som etter planen skal tre i kraft mellom 1. januar og 31. mars.

NRK-lisensen fjernes

NRK skal finansieres over skatteseddelen. Dermed vil det ikke lenger sendes ut en faktura på kringkastingsavgiften.

De nye skattesatsene skal differensieres, for å sikre at de som har dårligst råd skal betale minst for tjenestene. Samtidig må nå alle norske borgere begynne å betale for finansieringen av NRK, også de som ikke har TV.

Lavere maksimal eiendomsskatt

Kommunene har tidligere kunnet skattlegge bolig- og fritidseiendom med opptil 7 promille. Den grensen senkes nå til 5 promille.

Kommuner som slås sammen 1. januar, og som har ulikt nivå på eiendomsskatten, kan også øke eiendomsskatten med 1 promille i året på bolig- og fritidseiendom, og 2 promille i året på næringseiendom. Dette blir lov i en overgangsperiode på tre år.

Kommunene kan også sette ned eiendomsskatten, for at skattenivået i kommunen skal bli likt.

350-kronersgrensen fjernes

Tidligere har man fått fritak fra å betale avgifter som toll og merverdiavgift når man handlet varer fra utlandet til en verdi under 350 kroner. Det fritaket fjernes.

Målet er å gi norske butikker bedre konkurranseevne mot internasjonale nettbutikker, ifølge regjeringen.

Avgiftsunntak for gaver til veldedige

Det skal innføres fritak for flere avgifter, blant annet sukkeravgiften, for produkter som gis bort fra produsent eller importør til veldige organisasjoner.

Leverandøren trenger ikke å betale sukkeravgift, emballasjeavgift eller avgiften for alkoholfrie drikkevarer.

Fjerner skatt på underholdsbidrag

Underholdsbidrag til en tidligere ektefelle slutter nå å være skattepliktig. Tidligere har både lovpålagte og private avtaler om at en person skal betale penger til for eksempel en tidligere ektefelle vært skattepliktig, og gitt rett til fradrag på skatten.