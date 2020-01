Prisrekord på bensin og diesel etter drapet på iransk general

Et prishopp som neppe frister flere til å ta buss

Saken oppdateres.

Mandag morgen er prisen en liter 95 blyfri bensin hos Circle K 17,61 kroner, mens prisen på diesel er 16,96 kroner, skriver Nettavisen.

Dermed er prisrekorden fra forrige uke på 17,53 kroner for bensin og 16,86 kroner for diesel slått.

– Årsaken er en ny økning i innkjøpsprisene på ferdigraffinerte produkter i det internasjonale markedet. Det var ikke bare oljeprisen som gikk oppover fredag, men også kostprisene gjorde et hopp etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani, sier Circle Ks Knut Hilmar Hansen til Nettavisen.

Med bensinprisene mandag morgen vil det koste 1.056 kroner og 60 øre å fylle biltanken med 60 liter 95 blyfri.

Hansen utelukker ikke at dieselprisen på enkelte bensinstasjoner mandag kan passere 17 kroner literen på grunn av transporttillegget.

Prisen for et fat brentolje ligger mandag morgen på rundt 70 dollar, som er en oppgang på rundt 5,6 prosent siden Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep fredag.