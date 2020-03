Foreløpig ingen hjelp til norsk turistnæring

Venstres valgkomité vil at Grande skal fortsette som partileder

I et møte med næringsministeren torsdag meldte både Virke, NHO, Norsk Reiseliv og Innovasjon Norge om bråstopp i bookingene. Nytt denne uken er at verken nordmenn eller utlendinger planlegger nye reiser.

NHO Reiseliv oppfordrer nå regjeringen til å redusere momsen på hotellovernattinger for en allerede presset bransje.

– Det er ingen tradisjon for å bruke skatte- og avgiftspolitikk for å håndtere situasjoner som denne, sa næringsminister Iselin Nybø på torsdagens møte.

Ifølge NHO går ett av tre hoteller allerede med underskudd, og organisasjonen frykter permitteringer og tap dersom turistene fortsetter å holde seg hjemme. Ifølge NHO Reiseliv har momsen økt til et nivå som gir overnattingsstedene en gjennomsnittlig driftsmargin på null prosent, og de ber om at momsen settes ned fra 12 til 8 prosent.

Har stoppet helt

Nybø avviste tematikken under torsdagens møte, der representanter for turistnæringen først og fremst var invitert for å beskrive effekten av koronaviruset.

Innovasjon Norge har foreløpig reagert på stillstanden med å sette kampanjer i utlandet på vent. I stedet bruker de ressurser på å markedsføre Norge for nordmenn.

– Vi står i fare for å ikke få turister til sommeren, og vi trenger at folk ikke bare drar på hytta, men overnatter på hoteller og går på restauranter ute i distriktene, sier Katrine Mosfjeld i Innovasjon Norge.

Rammer småbedrifter

Organisasjonen Virke melder om full stopp også i salget av pakkereiser til nordmenn.

– Det er alvorlig og rammer en rekke småbedrifter. Rundt om på bygdene er det mange som har spesialisert seg, for eksempel på Italia. De selger ingen ting og står på randen av økonomisk krise, sier Elin Spjelkavik fra Virke.

Også Per-Arne Tuftin fra Norsk Reiseliv er redd for permitteringer og store tap hvis ikke reisevirksomheten tar seg opp.

– Vi snakker om en omsetning på rundt 4 milliarder. Hvis det ikke endrer seg, forventer vi at myndighetene stiller opp med midler slik reiselivsnæringen nå er nødt til, sier han.