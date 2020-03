Telenor kutter 170 ansatte i Norge

Virusfrykt gir utsettelse for «No Time to Die»

Fylkesvei blir stengt over natten

Du har neppe lest noe som ligner 5

Kvinnedagen, utekino på Solsiden og Maggio på Byscenen - her er tolv helgetips

Enebolig solgt 3,7 millioner under første prisantydning

Flere over 50 får barnetrygd

Over 20 skadd da fransk lyntog sporet av ved Strasbourg

Saken oppdateres.

– I dag har våre kolleger fått beskjed om at vi nedbemanner i organisasjonen. Nå er vår prioritet å ivareta alle på en best mulig måte og påse at de ansatte får god oppfølging i tiden fremover, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge i en pressemelding torsdag formiddag.

– For å komme kundeforventningene i møte må vi endre måten vi jobber på allerede nå. Vi gjennomfører derfor en organisasjonsendring som involverer alle divisjoner i Telenor Norge, forteller Furberg.