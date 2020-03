Regjeringens tiltak: Redusert skatt, flyavgifter fjernes, permitteringsregler endres

Hackere utnytter frykten for koronavirus til å spre skadevare

Saken oppdateres.

Totalt vil krisepakken koste staten 6,5 milliarder kroner.

– Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir, men vi vet det blir verre før det blir bedre, sa Jan Tore Sanner under pressekonferansen fredag.

– Tiltakene skal være målrettede, effektive og midlertidige, sa han.

Oppheving av flyavgifter

Regjeringen endrer blant annet permitteringsreglene. Perioden arbeidsgiver betaler, blir redusert fra 15 til 2 dager.

Det blir en midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020 og en midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

Regjeringen øker dessuten skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020.

– Kommunene står foran store utfordringer. Med mange smittede eller i karantene kan det bli vanskelig å levere nødvendige tjenester til innbyggerne, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Regjeringen vil gjøre det som trengs i denne situasjonen. Det må vi alle gjøre, forsikret han.

Første fase

Sanner understreket at dette er første fase av tiltak. I fase to vurderes det midlertidig utsettelse av arbeidsgiveravgift og innbetaling av forskuddsskatt for bedrifter.

Krisetiltakene skal hjelpe norsk økonomi, som nå lammes fullstendig av utbruddet av koronavirus.

Også statsminister Erna Solberg deltok. Hun benyttet anledningen til å takke dem som har stått på under koronakrisen de siste ukene.

– Mange har ofret mye og ytt mye. Men vi må forberede oss på å ofre mer og yte mer framover, sa hun.