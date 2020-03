Skogn: Norske Skog har sendt ut 50 permitteringsvarsler

Inviterer du en vilt fremmed Tinder-date hjem for Netflix and chill i disse korona-tider?

Saken oppdateres.

Papirprodusenten Norske Skog skriver i en melding mandag at selskapet har stanset produksjonen ved en av papirmaskinene ved Golbey-anlegget i Frankrike. Årsaken er et bekreftet tilfelle av koronaviruset hos en ansatt, som krever to ukers karantene for medarbeidere.

Varigheten og de finansielle konsekvensene er foreløpig usikre, påpekes det, i meldingen som er gjengitt av DN Investor mandag morgen.

På grunn av redusert kapasitet som følge av lokale tiltak for å begrense koronaspredning, har 50 ansatte ved anlegget på Skogn fått permitteringsvarsler.

Selskapet skriver i meldingen at det i tida fremover blir utfordrende å sikre både inn- og utgående transport av råvarer og ferdigbehandlede varer, nå som det er innført restriksjoner på transport på tvers av landegrenser.

"Knappheten på gjenvunnet papir i både Østerrike og Frankrike kan føre til videre forstyrrelser i driften. I tillegg har enkelte kunder de siste dagene bedt om hurtigere levering av ordre, mens franske trykkerier har signalisert midlertidig stopp i produksjon", heter det meldingen.