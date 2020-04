Vil du ha penger før påske, må du huske en viktig frist fredag

To overleger advarer mot koronatester som selges over internett: De utnytter mennesker i en vanskelig situasjon

Saken oppdateres.

Nav har innsett at det tar tid når etaten må skru på IT-systemer for å håndtere koronakrisen. Derfor har arbeids- og velferdsetaten etablert en ordning som gjør det mulig for permitterte å få forskudd på dagpenger. Men permitterte må be om det for å få forskuddsbetaling.

Fristen er fredag

Fredag 3. april er siste frist for å søke om forskudd, hvis pengene skal komme inn på konto før påske. Hvis folk søker fredag, skal pengene komme inn på konto senest onsdag 8. april, det vil si dagen før skjærtorsdag.

Forskudd

Forskuddsbetalingen vil være litt i underkant av det Nav tror du vil få i dagpenger, heter det i en pressemelding fra etaten. Nav forskutterer for en måned, beløpet vil være cirka 60 prosent av tidligere lønn opp til 6G (cirka 600 000 kroner). Nav opplyser at de vil holde tilbake 25 prosent av forskuddsbeløpet som permitterte får utbetalt til forskuddstrekk for skatt. Ifølge Stortingets vedtak vil permitterte få 100 prosent av lønn, i inntil 20 dager.

Forskuddet vil bli avregnet mot det endelige vedtaket om dagpenger, når det foreligger.

Noen får forskudd allerede fredag

Permitterte som søkte senest tirsdag 31. mars, vil få forskuddet inn på konto fredag 3. april. Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling, innen onsdag 8. april.

– Vil du ha forskudd, må du oppfylle følgende kriterier: Ha søkt om dagpenger, fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger og søke om forskudd, sier Bente Wigum, leder for Nav Trøndelag.

30. mars hadde nesten 25 000 arbeidstagere i Trøndelag søkt om dagpenger. Om lag 22 500 av disse var blitt permittert, de øvrige oppsagt.