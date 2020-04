Skipsreder Arne Alexander Wilhelmsen er død

- Jeg må jo si at det var litt artig at det ble Verdal'n nå

Saken oppdateres.

Royal Caribbean Cruises beskriver Wilhelmsen som en visjonær strateg i den moderne cruiseindustrien som hadde vedvarende innflytelse på selskapets helt fra starten.

– I en tid hvor resten av verden anså cruisereiser som en nisje for gamle transatlantiske ruter, så Arne alle muligheter for vekst som bød seg. Han hadde en visjon for den moderne cruiseindustrien, da hele «industrien» kan ha bestått av et dusin skip totalt, sier styreleder og administrerende direktør Richard Fain i Royal Caribbean Cruises i en pressemelding.