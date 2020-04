Nesten 6900 trøndere har fått forskudd på dagpenger

Nå er værvarslene for Trøndelag så dårlige at selv meteorologen synes synd på oss

Koronasituasjonen rammer unge arbeidstakere hardere enn de som er eldre, sier direktør Bente Wold Wigum i Nav Trøndelag i en pressemelding.

- Dette handler blant annet om hvilke bransjer som er rammet, kompetanse og tilknytning til arbeidslivet. Mange av de unge er også nyetablerte i boligmarkedet og har kanskje omsorg for barn, som gjør at økonomien allerede er ganske stram. Behovet for inntektssikring kan derfor være mer presserende, sier Wigum i meldingen.

Det er 6 884 trøndere som nå har fått til sammen 104 millioner kroner i forskudd på dagpenger, viser ny statistikk fra Nav onsdag.

Over 26 000 permitterte

Blant dem som har fått forskudd er nesten 60 prosent i alderen 20-39 år. 2 985 av dem er kvinner og 3 899 er menn.

Ordningen med dagpenger på forskudd kom på plass 30. mars, og allerede neste dag hadde over 2000 søknader fra ledige trøndere kommet inn, skriver Nav.

- Vi er glade for at ordningen fungerer og at folk benytter seg av den. Det er viktig at alle som nå er permitterte eller blitt ledige har en viss økonomisk trygghet, og vi er derfor opptatt av at folk er kjente med denne muligheten, sier Wigum.

Siden smitteverntiltakene mot koronaviruset ble iverksatt og frem til tirsdag 14. april har 29 447 trøndere søkt om dagpenger. Av disse er 26 250 permitterte, og 3 197 ordinære dagpengesøkere.

58 % i hotell og restaurant

De to bransjeinndelingene varehandel og reparasjon av motorvogner og overnattings- og serveringsvirksomhet har flest permitterte. Blant dem som jobber innen varehandel og reparasjon av motorvogner er 5965 permitterte, og de utgjør 23 prosent av arbeidsstyrken i disse bransjene i Trøndelag.

Overnattings- og serveringsvirksomheter har 4721 permitterte, og det utgjør 58 prosent av de ansatte i bransjen. Innen privat tjenesteyting er 2315 lønnstakere permitterte, og det utgjør 35 prosent.

- Flere tilbake i jobb

- For en del bransjer er det svært dramatisk. Men det er noen positive signaler også, for i de siste dagene nå har vi sett at flere tar tilbake ansatte og så smått begynner å starte opp igjen virksomhet. Hvordan utviklingen blir i ukene framover gjenstår likevel å se, sier Wigum i pressemeldingen.

I hele landet er kommet inn over 380 000 dagpengesøknader. Omfanget av søknader samt endringer i regelverket gjør at saksbehandlingen av dagpenger vil ta lengre tid enn normalt, skriver Nav.

