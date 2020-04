Hva ønsket Tangen å oppnå? Det var mer enn en trivelig tur for venner og bekjente?

Rema vinner kampen om kundene under koronautbruddet

Her blir yrkessjåføren målt i 37 km/t over fartsgrensen

Ble overrasket etter at de ba folk bli medeiere i vinbaren i Trondheim

Storprosjektet utsatt - frykter at mange blir permittert

To frisørsalonger i Trondheim slått konkurs

Her blir yrkessjåføren målt i 37 km/t over fartsgrensen

Saken oppdateres.

Ifølge Dagens Næringsliv økte Rema sine markedsandeler fra 23,3 til 23,6 prosent i mars. Konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Bunnpris hadde et tilsvarende samlet fall på 0,3 prosentpoeng i markedsandeler.

Selv om endringene i prosentpoeng kan se små ut, utgjør de store summer. I 2019 ble det omsatt dagligvarer i Norge for 178 milliarder kroner, ifølge analysebyrået Nielsen.

Rema har de siste årene tapt markedsandeler i kampen om lavpriskundene, og hadde i 2016 en markedsandel på 24,4 prosent.

– Kan være et vendepunkt

Rema-sjef Trond Bentestuen sier til avisen at utviklingen den siste måneden kan ha vært et vendepunkt.

– Ja, kanskje. Det har vært en annerledes situasjon der deler av omsetningen fra hoteller, restauranter og kafeer har flyttet seg over til dagligvare. I tillegg er jo svenskehandelen borte.

Remas vekst i mars kom i forkant av at Kiwi fredag i forrige uke gikk ut med at de kutter prisene på 200 varer med 20 prosent. Kiwi regner med at priskuttet vil koste rundt 200 millioner kroner.

Priskrig

Coop svarte på Kiwis hissing til priskrig og sa at de ville kutte prisene på de samme 200 varene som Kiwi, i tillegg til 25 andre varer. Rema svarte at man også hos dem ville finne de samme, lave prisene som konkurrentene reklamerer for.

Rema vant VGs matbørs

I VGs matbørs , som ble publisert torsdag, har Rema den laveste samlede prisen i en prissjekk av 43 varer hos de tre lavpriskonkurrentene.

Disse varene koster 8,70 kroner mindre enn hos Kiwi og 24,33 kroner mindre enn hos Coop Extra.