SAS skal si opp inntil 5000 ansatte

Saken oppdateres.

Ifølge en børsmelding dreier det seg om 1900 fulltidsansatte i Sverige, 1300 i Norge og 1700 i Danmark.

– Covid-19 har tvunget SAS til å ta stilling til en helt ny virkelighet som kommer til å gi følger ikke bare i de nærmeste månedene, men i de neste årene, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS.

– Vår ambisjon er å fortsatt være det ledende flyselskapet i Skandinavia og dermed ha en bærende rolle i den skandinaviske infrastrukturen som en garantist for nasjonal og internasjonal tilgjengelighet. For å kunne fortsette å oppfylle denne viktige samfunnsfunksjonen, må vi tilpasse våre kostnader til de rådende omstendigheter, fortsetter han.

– Proaktivt

Gustafson understreker at SAS-ansatte i gjennomsnitt har seks måneders oppsigelsestid, og at usikkerheten rundt etterspørselen og hvor lang tid det tar å tilpasse seg, gjør at SAS må «handle proaktivt».

– Det gir SAS fleksibiliteten til å raskt skalere opp virksomheten om etterspørselen kommer tilbake, men også å foreta ytterligere tiltak om innhentingen tar lenger tid enn ventet, sier konsernsjefen.

Sammen med representanter for fagforeningene starter SAS-ledelsen nå arbeidet med å finne løsninger som sørger for at så få som mulig rammes. Samtidig er selskapet beredt til å skalere opp og gjøre at færre rammes dersom etterspørselen tar seg opp raskere enn ventet.

– Trist og leit

– Det er forferdelig trist og leit at vi tvinges til å tilpasse vår arbeidsstyrke til en lavere etterspørsel. Ikke minst med tanke på selskapets fremgangsrike reise de siste årene, som er gjort mulig av SAS' kompetente og verdsatte medarbeidere, sier SAS-sjefen.

I midten av mars kunngjorde SAS at selskapet stanset det meste av virksomheten og permitterte opptil 10 000 medarbeidere – 90 prosent av arbeidsstyrken.