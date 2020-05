Rart hvis Helleland ikke har skjønt at grønn omstilling blir helt nødvendig

Over 95 prosent av aksjonærene stemte på mandagens ekstraordinære generalforsamling ja på alle de viktige punktene i redningsplanen.

Det var en tydelig lettet og glad Norwegian-ledelse som møtte pressen etter at selskapets aksjonærer hadde sagt ja til deres kriseplan.

– Det er en utrolig lettelse vi føler nå. Samtidig er det en følelse av innestengt jubel. I disse koronatider har man lyst til å hive seg rundt halsen på folk og juble og handshake, men må liksom holde det litt inne, sa konserndirektør Jacob Schram på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Får lånegaranti

Selskapet vil nå jobbe videre med å gjøre om obligasjoner og leasinggjeld til aksjer.

– Dette betyr at nye Norwegian blir realisert, og at selskapet tilfredsstiller statens krav for å få tilgang på lånegarantien på inntil 2,7 milliarder kroner, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til NTB.

Oslo Børs stanset handel med Norwegian-aksjen mens generalforsamlingen pågikk. Da handelen ble åpnet, steg aksjen på få minutter med over 30 prosent.

Tomt på fredag

Målet med redningsplanen til konsernsjef Jacob Schram har vært å få tilgang på det statlige kriselånet.

– Den kapitalen trenger de tydeligvis raskt. Hvis man skal tro på det som ble sagt på generalforsamlingen, vil selskapet være tomt for kontanter på fredag, sier Elnæs.

Gjennom langdryge forhandlinger de siste dagene klarte Norwegian å bringe både obligasjonseierne, leasingselskapene og altså aksjonærene om bord.

– Nå er alt lagt til rette for at selskapet skal kunne gjennomføre restruktureringen. Det er veldig positivt, sier Elnæs.

Norwegian har en plan om å ha sju fly i operasjon fram til april neste år. Elnæs tror et statlig kriselån kan være tilstrekkelig til å holde selskapet i drift ut året.

– Mye står igjen

Verdens flyselskaper sliter tungt fordi restriksjoner etter utbruddet av koronavirus langt på vei har satt en stopper for all reisevirksomhet.

For Norwegian er situasjonen spesielt vanskelig, ettersom selskapet allerede før virusutbruddet hadde opp mot 60 milliarder kroner i gjeld og mindre egenkapital enn mange andre flyselskaper.

I tillegg har to andre forhold rammet Norwegian: 18 nyinnkjøpte Boeing 737 Max-fly måtte settes på bakken etter ulykker, og det har vært problemer med Rolls-Royce-motorene på Dreamliner-flyene.

Selskapets problemer er derfor ikke over.

– Det står veldig mye igjen, konstaterer førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI.

Fortsette ryddejobb

Også tillitsvalgte advarer mot å senke skuldrene og sier Norwegian trenger mer hjelp fra myndighetene.

– Vi mener norske myndigheter må finne løsninger som tilfører kapital og ikke bare lån og garantier, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

– Vårt håp er at ledelsen i Norwegian fortsetter ryddejobben, sier leder Alf Hansen i Norwegian Pilot Union (NPU).

Han ber ledelsen lage en enklere organisasjonsstruktur, skape god dialog med ansatte og finne løsninger som gjør at mange som nå er permittert eller har mistet jobben, kan komme tilbake til et solid selskap.

– Må tenke nytt

Andersen sier koronakrisen tvinger Norwegian til å tenke nytt. Årsaken er at selskapet hittil har basert hele sin strategi på at markedet for flyreiser skal vokse.

– Nå er de nødt til å skalere ned og fokusere på de markedene som kommer til å åpne først. Og Norwegian må nok si opp en hel del folk, sier han til NTB.

Selskapet har i dag over 5.700 ansatte, men bruker i tillegg bemanningsselskaper. 20. april ble det klart at fire bemanningsselskaper som Norwegian har brukt til å ansette piloter og kabinpersonale i Sverige og Danmark, har begjært seg selv konkurs.

Andersen ser for seg at Norwegian vil satse mest på markedet innenlands i tiden som kommer.