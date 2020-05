Salget av nye boliger mer enn halvert

Saken oppdateres.

De fire første månedene i år er salget av nye boliger i Trøndelag 25 prosent lavere enn i samme periode i fjor, viser ny statistikk fra Boligprodusentenes Forening.

Nedgangen er særlig stor i april i Trøndelag, med et salg som er 65 prosent under salget i april 2019.

På landsbasis er salgsnedgangen for nye boliger på 45 prosent sammenlignet med april i fjor. De fire første månedene i år er salget ned 29 prosent på landsbasis sammenlignet med januar-april 2019.

Så langt har boligbransjen klart å opprettholde boligproduksjonen under smitteverntiltakene under koronakrisen. Men samtidig melder over 50 prosent av medlemmene Boligprodusentenes Forening om manglende nye byggeoppdrag.

Frykter 34 000 ledige

Boligprodusentenes Forening frykter manglende boligsalg gir økt arbeidsledighet til høsten og inn i neste år.

- Det kan bli ganske svart for næringen, sa administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, i forbindelse med fremleggelsen av apriltallene onsdag skriver NTB.

I en pressemelding fra foreningen står det at det tar cirka seks måneder fra en kontrakt er underskrevet til byggearbeid kan starte opp. Dersom de lave salgstallene fortsetter i mai og juni, vil mangel på oppdrag føre til permitteringer og oppsigelser.

- Ringvirkningene er store ved at hver bolig som ikke bygges gir tap av 3,4 årsverk i verdikjeden. En moderat prognose på bakgrunn av salgstallene tilsier en redusert igangsetting på inntil 10 000 boliger årlig, noe som vil føre til 34 000 færre årsverk, sier Jæger i meldingen.

Krever tiltak

Han er skuffet over at det reviderte statsbudsjettet som ble lagt frem tirsdag, ikke inneholder tiltak for å opprettholde nødvendig boligproduksjon og sikre sysselsettingen.

Boligprodusentenes Forening mener det trengs tiltak for å sikre at nye boligprosjekter blir igangsatt.

De foreslår at Husbanken får økte rammer på 25 milliarder kroner for å stimulere boligbyggingen. Det vil sikre finansiering av 10 000 boliger til dem som vil og fortsatt kan kjøpe ny bolig, mener boligprodusentene.

Det andre tiltaket de foreslår er en forsikringsordning for usolgte leiligheter, som gjør det tilstrekkelig med 30 prosent forhåndssalg før igangsetting.

I dag er kreves ofte 50-70 prosent salg, før bankene gir byggelån og det kan settes i gang bygging av et prosjekt eller byggetrinn.

Færre igangsettinger

Igangsettingen av boliger de fire første månedene i år har falt 25 prosent i Trøndelag sammenlignet med tilsvarende periode i 2019, mens igangsettingen i april er opp 21 prosent i forhold til april i fjor.

På landsbasis er igangsettingen i april ned 32 prosent sammenlignet med april i 2019. De fire første månedene i år er igangsettingen ned 11 prosent på landsbasis.

Det er solgt 17 prosent flere nye fritidsboliger i Trøndelag januar-april i år, sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Igangsettingen er samtidig ned tre prosent.

Boligprodusentenes Forening er en interesseorganisasjonen for boligproduserende bedrifter, og medlemmene står for over halvparten av boligbyggingen her i landet.