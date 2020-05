Nicolai Tangen har undertegnet kontrakt som sjef for oljefondet

Ingen ledige plasser i Trondheim, men her er to elever alene på 400 kvadratmeter

Saken oppdateres.

Norges Bank kunngjorde torsdag at kontrakten med Tangen som ny oljefondssjef er undertegnet.

En hovedinnvending som har blitt reist mot Tangen, er at det kunne oppstå mulige interessekonflikter mellom rollen som oljefondssjef og eierinteressene hans.

Sentralbanksjef Øistein Olsen mener arbeidsavtalen håndterer disse spørsmålene. To mellommenn skal håndtere Tangens interesser, og de skal ikke ha direkte kontakt med ham.

– Hovedstyret mener den nye strukturen demmer opp for mulige interessekonflikter og sikrer tilstrekkelig avstand, sa Olsen da han presenterte avtalen på en pressekonferanse.

Mellommenn

Advokat Erik Keiserud skal virke som mellommann overfor hedgefondselskapet AKO Capital og skal sammen med styret utøve stemmeretten på vegne av Tangen.

Tangens stemmerett i hedgefondselskapet AKO Capital reduseres fra 78 til 43 prosent, slik at han kommer i mindretallsposisjon.

Sammensetningen av alle relevante styrer i AKO-systemet endres så de ikke har et flertall av medlemmer med nære bånd til Tangen, går det fram av avtalen. Tangens mangeårige venn Henrik Syse går ut av styret.

Karantene

På pressekonferansen torsdag sa Tangen at han kutter alle bånd til AKO mens han sitter som oljefondssjef.

– Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondshatten, sier Tangen.

Han forsvarer at han fortsatt er passiv eier i selskapet, og sier at det var et premiss hele veien at han fortsatt skal være involvert.

Tangens personlige formue skal forvaltes av selskapet Gabler og advokat Håkon Blaauw. Heller ikke Blaauw skal ha noen form for kontakt med Tangen, slik at det sikres at det ikke er noen bindinger.

– Jeg har ingen personlige relasjoner til Keiserud eller Blaauw, sier Tangen

Etter at Tangen går av som sjef for oljefondet, inntrer en karantene på seks måneder der han ikke kan yte tjenester eller gå inn i verv i AKO-systemet.