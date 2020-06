Oslo Børs faller over 3 prosent

Sjefen med et klart Hedenstad-ønske: Her er svaret etter backrivalens nye kontrakt

Fallet kommer blant annet etter at oljeprisen har svekket seg siden Oslo Børs stengte fredag. Mandag morgen handles ett fat nordsjøolje for 37,50 dollar, som er rundt 1,40 dollar lavere enn ved stenging fredag.

Alle tungvekterne på Oslo Børs faller mandag morgen. Equinor går foreløpig ned 3,9 prosent, Telenor går ned 1,3 prosent, DNB går ned 4,5 prosent, mens gjødselprodusenten Yara går ned 1,7 prosent.

Samtidig har en økende koronafrykt at Nikkei-børsen i Tokyo falt med 3,5 prosent. Nedgangen knyttes til frykt over en mulig ny smittebølge i Kina, samtidig som antallet smittede i USA fortsetter å øke. Hang Seng-indeksen i Hongkong er ned 2,3 prosent 45 minutter før stenging.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viste mandag morgen at utenrikshandelen med varer i mai falt kraftig og at Norge i forrige måned hadde et handelsunderskudd på over en milliard kroner.