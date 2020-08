Lavere kraftpriser trekker ned halvårsresultatet for Trønderenergi

Saken oppdateres.





Lave kraftpriser og en nedskriving av verdiene i Fosen Vind med 150 millioner kroner, trekker ned, skriver selskapet i en pressemelding fredag morgen.

Høye kraftpriser, og en engangseffekt på over en halv milliard fra etableringen av nettkonsernet Tensio, bidro til at TrønderEnergi i første halvår i 2019 fikk et resultat etter skatt på 870 millioner kroner. Lave kraftpriser, og fortsatt utsikter til et lavt prisnivå sendte altså halvårsresultatet ned til 112 millioner kroner i samme periode i år.

- Vi lever av og med kraftprisen, og er godt vant med at den svinger. I fjor hadde vi høy kraftpris, og en stor engangseffekt fra nettfusjonen, som bidro til å bedre resultat. Hittil i år har kraftprisen vært unormalt lav, det slår direkte inn i resultatet vårt. Vi driver samtidig effektivt og godt, og er godt fornøyd med det vi selv kan påvirke, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi i pressemeldingen fra Trønderenergi.

Tror kraftprisen vil være lav



Utsikter til vedvarende lave kraftpriser gjør at TrønderEnergi i halvårsresultatet skriver ned verdiene i Fosen Vind, hvor konsernet eier 7,9 prosent, med 150 millioner kroner. TrønderEnergis totale investering i Fosen-prosjektet er på cirka 900 millioner kroner.

- Våre analyser viser at kraftprisen vil bli lav i en god stund fremover. Derfor har vi tatt en nedskriving nå. Øker kraftprisen, vil vi reversere nedskrivingen, sier Gjersvold.

TrønderEnergi økte i første halvår kraftproduksjonen fra samme tid i fjor, og oppnådde en kraftpris på 15,6 øre per kilowatt-time. Gjennomsnittlig kraftpris i Midt-Norge ble 10,92 øre per kilowatt-time, i samme tidsrom.

Om kraftprisen holder seg lav over tid, vil det ikke ha betydning for de tre vindparkene TrønderEnergi har under bygging på Sørmarkfjellet i Flatanger, Stokkfjellet i Selbu og på Frøya. Strømproduksjonen herifra er sikret gjennom ti år lange fastpriskontrakter. På Frøya skal kraftproduksjonen være i gang før årsskiftet, de andre to blir satt i drift i løpet av neste år.

- Å sikre såpass mye av volumet i fastpriskontrakter gir en god trygghet, og gjør at vi kan bidra til at de 18 eierkommunene våre får stabile utbytter over tid, og dermed kan tilby gode tjenester til sine innbyggere. Det er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, sier Gjersvold.

Dagligvare og elbillading

TrønderEnergi, som fyller 70 år i år, både solgte og kjøpte virksomhet i første halvår. Eierandelen i kraftprodusenten NEAS på Nordmøre ble solgt, og TrønderEnergi kjøpte samtidig tre selskaper som driver med overvåking og energioptimalisering innen dagligvarebransjen, og etablerte Ohmia Retail. Det nye selskapet har nå over 2000 norske dagligvarebutikker på kundelisten, melder selskapet. I tillegg til Ohmia Retail eier Trønderenergi elbilladeselskapet Ohmia Charging, som er etablert med kontorer i Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen. Ohmia Charging har avtale med over 25 000 parkeringsplasser.

- Vi realiserer nå strategien vår, steg for steg. Vi skal være en stor produsent av fornybar kraft fra vann og vind. Og vi skal utvikle kundenære tjenester innen elektrifisering. Elbilladeselskapet er det første eksemplet. Satsingen mot dagligvarebransjen det andre. Det kommer flere, sier Ståle Gjersvold.