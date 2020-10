Lanserte ny nettavis for Steinkjer

- Vi er opprørt over at en utbygger kan få ta av naboenes tomt for å tjene penger

- Denne dagen har vi gledet oss til. Nå er vi virkelig i gang, sier ansvarlig redaktør Stig Jakobsen og redaksjonen. Han leder det nyeste tilskuddet i Polaris Media-familien i Midt-Norge, og ambisjonene er klare:

- Steinkjer24 skal lage det beste innholdet for alle i Steinkjer, og vi vil skape et produkt som virkelig betyr noe for de som bor og arbeider her. Det er et mål for oss å kombinere det hurtige med det grundige, og dessuten lage saker som de andre avisene i Steinkjer kanskje ikke har tenkt på eller gjort før, sier Jakobsen.

Han nevner saker som oversikt over de største fotballtalentene i området, avsløringer om fylkeskommunens høyeste lønninger eller anmeldelser av en restaurant folk kanskje ikke visste eksisterte.

God miks

- Vi har også et godt samarbeid med andre Polaris-aviser, og til sammen skal dette bli en kraftfull journalistisk miks som gjør at folk blir lesere og abonnenter, forteller redaktøren videre.

Torsdag var han selv på farten flere steder i Steinkjer, for å lansere den nye avisa. Med utdeling av effekter, kake og informasjon om Steinkjer24, var målet å gjøre seg bemerket i lokalmiljøet allerede fra første dag. Og ordfører Anne Berit Lein (Sp) var en av de som satte pris på byens nye avis-aktør.

- Vi har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger i dag, og det er fantastisk hyggelig. Vi har selvsagt også fått spørsmål fra folk som lurer på hva dette er, men det må vi regne med. Alt i alt en kjempebra første dag, men nå starter den virkelige jobben med å lage god journalistikk for Steinkjer, forteller Jakobsen.

Steinkjer24 sin redaksjon er en blanding av unge og erfarne journalister, der flere har bakgrunn fra mediehus som NRK og iTromsø. Steinkjers nyeste redaktør har dessuten en lang og innholdsrik mediekarriere.

Før han tok utfordringen fra Polaris, så har han mange år som redaktør i iTromsø bak seg. Så Jakobsen er vant til å krige mot overmakta, om den heter Nordlys eller Trønder-Avisa. Og hovedkonkurrent Trønder-Avisa, som dessuten eier hyperlokale Steinkjer-Avisa, lot ikke premieren for Steinkjer24 gå upåaktet hen i går.

Hyggelig velkomst

- De har jo omtalt oss tidligere, og så fikk vi to flasker cremant fra Trønder-Avisa i dag. Det må jeg si var utrolig hyggelig. Så skal vi selvsagt være arge motstandere videre, men vi setter alle pris på sunn konkurranse. Trønder-Avisa har dekket det gamle Nord-Trøndelag i 80 år, og det har de gjort meget bra. Og ja, med Steinkjer-Avisa er det to sterke konkurrenter for oss fra dag 1. Men med et så bredt fokus i Trønder-Avisa spesielt så tror vi at det er et marked og behov for ei avis som konsentrerer seg om Steinkjer, samt Inderøy og alt rundt Beitstadfjorden, sier Jakobsen.

Ved lansering så er det tre journalister på plass i Steinkjer24, i tillegg til redaktøren. Det er også noen ressurser fra Polaris ellers, som har bidratt inn nå ved oppstarten. Avisa holder til i flotte lokaler i tredje etasje ved InnoCamp på Steinkjer, og redaktøren oppfordrer steinkjerbyggen til å komme innom og hilse på:

- Ta kontakt med oss! Vi tar imot ris og ros og gode tips om alt som skjer i Steinkjer!