Parat og NHO enige om vekter-avtale - Norges Arbeidsmandsforbunds vektere fremdeles i streik

Norges Arbeidsmandsforbund hadde ved 21-tiden imidlertid fremdeles ikke signert noen avtale med arbeidsgiverne, etter det NTB forstår.

Den nye avtalen gir Parats vekterne et generelt tillegg på 4,50 kroner per time. I tillegg er kravet om økte tillegg for natt- og helg med 2 kroner per time innfridd, ifølge en pressemelding fra Parat.

– Lønnstilleggene innebærer at vekterlønnen trappes opp i år og neste år. I tillegg til gjennomslag for kravene om økte tillegg i dette oppgjøret, har vi fått aksept for at lønnsnivået i bransjen skal heves ytterligere, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen.

– Vi er også enige om at partene innen utgangen av januar hvert år skal forhandle om opptrapping av lønnssatsene, legger han til.

Parat og NHO er også enige om å jobbe for å redusere ufrivillig deltid, gjennom bedring av arbeids- og turnusplaner. Samtidig skal lærlinger få en mer forutsigbar arbeidstid og opparbeide seg lønnsansiennitet i lærlingperioden.

NHOs krav om at deltidsansatte med inntil 20 prosent stilling skal gå over fra fastlønn til timelønn gjorde forhandlingene vanskelige, ifølge Parats forhandlingsleder.

16. september ble 803 vektere tatt ut i streik etter brudd i meklingen. Streiken er siden flere ganger blitt trappet opp, og mandag var totalt 2.390 vektere i streik.

Streiken har blant annet rammet billettkontroller, kjøpesentre, resepsjoner og mobil- og områdevakthold over hele landet, men fremfor alt på Østlandet. Arbeidsstansen førte blant annet til at Oslo bussterminal måtte stenge klokken 20 på kvelden.