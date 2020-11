116 000 færre jobber enn i 2019

Saken oppdateres.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag 4. november 2020 viser at det har vært en nedgang på 2,8 prosent i antall jobber i Norge i 3. kvartal sammenlignet med tallene fra 2019. Dette er en nedgang i antall lønnstakere på nesten 76 500. Likevel er dette en dempet nedgang sammenlignet med foregående måneder, opplyser Statistisk sentralbyrå på sine hjemmesider.

Disse tallene viser også at det er en høyere nedgang i antall jobber enn antall lønnstakere. Dette har med å gjøre at det har blitt færre vikarer og deltidsstillinger under pandemien.

Innvandrere hardest rammet

Det er hovedsaklig arbeidstakere som ikke er bosatt i Norge som er hardest rammet av denne nedgangen.

I 2. kvartal i år var det en betydelig nedgang i antall jobber sammenlignet med samme kvartal i 2019. Det er innvandrere som ble hardest rammet med en jobbnedgang på hele 4,5 prosent. De som det gikk hardest utover var ikke-bosatt der nedgangen i antall jobber var på over 20 prosent.

Servicenæringen sliter mest

Forklaringen på denne kraftige nedgangen forklarer Statistisk sentralbyrå med at denne gruppen var overrepresentert i næringer som er mest påvirket av koronasituasjonen. Disse inkluderer forretningsmessig tjenestyring, overnattings- og serveringsvirksomhet.