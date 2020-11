Norwegian permitterer ytterligere 1600 ansatte – kun 600 ansatte igjen

«Kåre-tabellen»: Brann er nest dårligst i Eliteserien under Ingebrigtsen

To 16-åringer måtte betale 5500 kroner etter kontroll

Bedriftsleder dømt for overgrep mot barn

Har du fått med deg at Iphone har fått ny «knapp»?

Tar et tap på over en kvart milliard kroner

For to år siden brukte Kornelia 36 000 kroner på shopping. Nå gir hun andre pengeråd

Saken oppdateres.

Konsekvensene av de omfattende reiserestriksjonene myndighetene har innført, er svært store, skriver selskapet i en pressemelding mandag kveld.

Det er helt avgjørende for Norwegian å holde kostnadene på et minimum, samtidig som selskapet jobber med løsninger for å komme gjennom krisen og overleve, ifølge selskapet.

– Etter dagens nedslående beskjed fra den norske regjeringen har vi ikke noe annet valg enn å permittere ytterligere 1600 medarbeidere i Norwegian og parkere 15 av de 21 flyene vi har hatt i lufta den siste tiden. Dette er en trist dag for alle i Norwegian. Jeg beklager på det sterkeste overfor medarbeidere som nå blir berørt, men vi ser ingen annen utvei, sier konsernsjef Jacob Schram.

Seks fly i drift

Han forteller at Norwegian hadde over 10 000 medarbeidere før koronakrisen, men at de neste månedene vil kun om lag 600 medarbeidere være i arbeid.

– Målet er å holde seks fly i drift på innenriksruter i Norge, og jeg legger til grunn at også Norwegian får vår del av den støtten til enkeltruter som Samferdselsdepartementet har varslet, sier Schram.

Permitteringene og rutekuttet berører også kunder som allerede har bestilt billett med flyselskapet.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å tilby berørte kunder alternative reiser, og jeg må bare beklage den situasjonen som har oppstått. Alle berørte kunder vil få direkte beskjed fra oss, sier Schram.

– Knyttneve i magen

Regjeringen kunngjorde mandag at den utvider og forsterker tiltakene til luftfarten, men for Schram og Norwegian kom sjokkbeskjeden om at flyselskapet ikke får ekstra støtte.

Schram karakteriserte regjeringens beskjed som en knyttneve i magen, og han la heller ikke skjul på at faren for konkurs er til stede.

– Jeg utelukker ingenting nå, verken konkurs, permitteringer eller oppsigelser. Jeg kan ikke utelukke noen scenarioer. Dette er krevende, det er det ingen tvil om, sa Schram på en pressekonferanse mandag formiddag.

Noen timer senere kom altså beskjeden om at rundt tre firedeler av de ansatte som fortsatt er i jobb i selskapet, blir permittert.

– For mye risiko

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier til NTB at Norwegian har bedt om et betydelig beløp, men at regjeringen har tatt en helhetsvurdering om å ikke bruke fellesskapets midler til å støtte ett enkelt selskap.

Hun sier at å gå inn i Norwegian ville vært for risikabelt på bakgrunn av selskapets finansielle struktur.

– Norwegian er et selskap med over 40 milliarder i gjeld. Det å gå inn i et slikt selskap med fellesskapets midler vil medføre en betydelig risiko, sier Nybø.

Statsråden peker også på at den norske staten ikke er inne på eiersiden, i motsetning til andre lands myndigheter. Derfor ønsker regjeringen heller brede ordninger som treffer alle.

Jacob Schram har på sin side vist til at andre lands flyselskaper har mottatt betydelig støtte, for eksempel Lufthansa, Air France og KLM.

Sp vil instruere regjeringen

Senterpartiet gjorde det mandag klart de ikke går med på at staten holder igjen. Nå ber de Ap og Frp om å bli med på å instruere regjeringen i saken. Til sammen har de tre partiene flertall på Stortinget.

Parat har samtidig bedt om et møte med Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) for å finne fram til løsninger som kan redde både Norwegian og hele luftfarten.

– Vi frykter massive permitteringer og nedtrapping av flygninger til et minimum, muligens bare de ruter staten ønsker å gjennomføre, sier leder for Norwegian Pilot Union i Parat, Alf Wilhelm Hansen.

Så langt har Norwegian benyttet seg av lånegarantiordningen som regjeringen lanserte i mars. Ordningen lød på inntil seks milliarder kroner. Tre av dem var rettet mot Norwegian, mens 1,5 milliarder kroner var rettet mot SAS, og 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

Etter mandagens varsel om permitteringer vil disse rutene bli opprettholdt: Oslo – Alta, Oslo – Bergen, Oslo – Bodø, Oslo – Evenes, Oslo – Haugesund, Oslo – Kirkenes, Oslo – Molde, Oslo – Stavanger, Oslo – Tromsø, Oslo – Trondheim, Oslo – Ålesund og Tromsø – Longyearbyen.