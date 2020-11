Norwegian tapte 980 millioner kroner i tredje kvartal

- I år går vi for plan C når det kommer til julegatetenningen

Saken oppdateres.

Med kun 25 av 140 fly i luften, tapte Norwegian nesten en milliard kroner i tredje kvartal. Samtidig brukte selskapet opp en god slump av sparepengene sine.

I alt tjente selskapet 1,3 milliarder kroner i juli, august og september, viser selskapets kvartalsrapport som ble lagt fram tirsdag morgen.

I de samme månedene i 2019 hadde Norwegian en omsetning på 14,4 milliarder kroner og et overskudd på 1,67 milliarder kroner.

Kontantbeholdningen i selskapet gikk ned med 1,57 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Det betyr at Norwegian nå kun sitter igjen med 3,4 milliarder kroner i kontanter.

Mistet ni av ti passasjerer

I tredje kvartal fløy Norwegian rett i underkant av en million passasjerer. Det er 91 prosent færre enn i samme kvartal i fjor da selskapet fløy 6,3 millioner passasjerer, men en liten oppgang sammenlignet med andre kvartal da selskapet fløy 99 prosent færre passasjerer.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at kun rundt 25 fly av en total flåte på 140 fly var i trafikk i løpet av de tre månedene.

– Resultatet vårt i tredje kvartal viser tydelig at effektene av den globale covid-19-pandemien fortsetter å ramme vår drift og vår finansielle posisjon tungt, sier konsernsjef Jacob Schram i en børsmelding.

Tross usikkerheten og de store tapene, skriver selskapet i kvartalsrapporten at de mener at det fortsatt er grunnlag for videre drift.

Utelukket ikke konkurs

Mandag ble det ble klart at selskapet ikke kan vente seg kontantstøtte fra regjeringshold. Selskapet hadde søkt om et milliardbeløp, men regjeringen sa nei til å gi dem støtte ut over de ordinære tiltakene for luftfarten.

– Norwegian er et selskap med over 40 milliarder i gjeld. Det å gå inn i et slikt selskap med fellesskapets midler vil medføre en betydelig risiko, sa næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Konsernsjefen var skuffet

– Jeg utelukker ingenting nå, verken konkurs, permitteringer eller oppsigelser, sa Schram på en pressekonferanse mandag formiddag.

Mandag kveld ble det kjent at Norwegian permitterer ytterligere 1.600 ansatte. Ifølge Schram hadde Norwegian over 10.000 medarbeidere før koronakrisen, men de neste månedene vil kun om lag 600 være i arbeid.