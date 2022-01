Opprøret i NTS fortsetter - krever omkamp om styreplassene

Dette er ikke tiden for hastige endringer

For mange gir dette det lille ekstra i hverdagen

Her forbereder mannen ranet av bensinstasjonen i Trondheim

Laget et hårete mål for å ha noe å se fram til

Det er sjokkerende at bussene står i Trondheim fordi det snør og blåser litt

Det er sjokkerende at bussene står i Trondheim fordi det snør og blåser litt

Saken oppdateres.

Det bekrefter NTS i en børsmelding lørdag ettermiddag.

I meldingen fremkommer det ikke hvem som krever dette, eller hva som er begrunnelsen.

Det nye kravet kommer dagen etter det som skal vært en «høydramatisk» generalforsamling i selskapet fredag, skriver E24.

En gruppe aksjonæropprørere forsøkte å kaste storeier Helge Gåsø og sønnen Anders ut av styret. Med knapp margin ble forslaget derimot nedstemt fordi en av opprørerne, Hans Martin Storø, byttet side. Han ble deretter valgt inn som nytt styremedlem av generalforsamlingen.

LES OGSÅ: Han veltet opprøret i NTS: - Det ville blitt krig og kaos fra første stund

Opprørerne har reagert kraftig på måten dette vedtaket ble banket gjennom på, og anser det som «ugyldig», skriver avisen.

Opprørerne har også varslet et bud på 13,2 milliarder kroner for NTS, og aksjemarkedet har spekulert i at gruppen ønsker å selge unna konsernets eierandel på 68 prosent i en annen børsnotert lakseoppdretter, NRS.

NRS-aksjen steg kraftig i dagene før generalforsamlingen, men kursen raste da det ble kjent at Gåsø beholdt plassen i styret.

Motivet for å kaste Gåsø-familien og sittende styreleder Odd Reidar Øie ut av styret har, ifølge gruppen, vært for å «forbedre eierstyringen og selskapsledelsen» i NTS.