Åtte fylkeslag krever nå ekstraordinært KrFU-landsmøte

Saken oppdateres.

I tillegg til kravet om ekstraordinært landsmøte krever fylkeslagene at det fremmes en åpen debatt om saken om seksuell trakassering i partiet og mediehåndteringen av dette, samt valg av nytt sentralstyre.

- Det er nødvendig i den situasjonen vi har vært i, sier Simen Bondevik, fylkesleder i Akershus KrFU, til Dagbladet.

Julia Sandstø sto fram i Aftenposten og fortalte at hun varslet to KrFU-ledere flere ganger om at hun ble trakassert og forfulgt av en eldre KrFU-politiker. Etter å ha takket ja til et møte på KrF-kontoret etter varslingen, skal hun ha blitt skjelt ut av en partifelle i forkant av dette møtet.

- Saken hadde vært ferdig for to uker siden hvis de hadde beklaget seg. Når de i stedet sår tvil om historien min, må jeg svare. Jeg er neppe den første og siste som opplever trakassering i KrFU, sier hun.

KrFU-leder Martine Tønnessen er for tiden sykemeldt, men viser til en tidligere uttalelse der hun sa at hun tar saken på alvor, men at hun ikke kjenner seg igjen i Sandstøs fremstilling. Hun henviser til generalsekretær i KrFU, Otto Galtung, for videre kommentar lørdag.

- Det er ting vi i etterpåklokskapens lys ser vi kunne håndtert bedre i saken til Julia for to år siden. Det har vi beklaget og det beklager vi igjen, sier han til Dagbladet.

Han sier at de på landsstyret i januar skal ha en gjennomgang av retningslinjene, og at KrFU skal fortsette dialogen med Sandstø og snu hver stein for å bli bedre.

