Støre: - Jeg tar avstand fra Giskes ordbruk

- Det var rett å gi advarsel (til Trond Giske, journ.anm.) den 21.desember, og vi har jobbet videre med de nye sakene som er kommet inn. I forkant av dette møte var det min tilrådning at han på ubestemt tid ikke er nestleder. Vi skal så raskt det er mulig gjennomgå sakene, og gi Giske og varslerne mulighet til å komme med innsigelser, og deretter komme med vår konklusjon, sier Støre.

Han sier han opplevde full støtte fra sentralstyret for håndteringen.

Fakta om utviklingen i varslingssakene Utviklingen i varslingssakene som har dukket opp mot Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske den siste tiden: Dagens Næringsliv skrev 7. desember at Anniken Huitfeldt, som leder Aps kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper. Overfor NTB har Huitfeldt presisert at hun har sagt at man skal melde fra hvis man hører om seksuell trakassering, ikke spre rykter om det.

Onsdag 13. desember publiserte Dagens Næringsliv den første saken om at partiledelsen hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Aps nestleder Trond Giske».

Dagen etter fulgte VG opp med en sak om at SMS-er fra Giske til et AUF-medlem i 2011 hadde skapt intern konflikt i partiet. Det ble presisert at nestlederen ikke var anklaget for trakassering.

Fredag 15. desember sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRKs Politisk kvarter at ut fra det han hadde lest i avisene, måtte han avvise at Giske hadde opptrådt upassende.

I et opprop 20. desember advarte flere profiler i Oslo Ap mot en «giftig partikultur».

Dagen etter kom partiet med en pressemelding der Giske sterkt beklager sin egen oppførsel. Samme kveld stilte han i Dagsrevyen, der han uttalte: «Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol. Jeg har ikke opptrådt på en måte som er i tråd med de verdiene jeg ønsker å opptre etter».

21. desember kveld ble det kalt inn til et hastemøte i Aps sentralstyre der Støre orienterte om saken.

Fredag 22. desember kommenterte Støre saken overfor pressen. Han uttalte at han ikke har bedt Giske om å gå, men understreket at tilliten til Giske er svekket og at nestlederen har lite å gå på. Samme dag uttalte flere medlemmer i partiet at de mener Giske må trekke seg fra nestledervervet.

Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel. – For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver Tajik.

Senere samme kveld skrev Giske på Facebook at han er sykmeldt. – Presset har blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykemelding fra min lege, skrev han.

Lille julaften varslet Støre at han innkaller sentralstyre til møte om Giske-saken. Samtidig varslet han et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Sentralstyremøtet finner sted tirsdag 2. januar klokken 13.

1. januar: Støre sier at Trond Giske fritas fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid. «I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Giske og jeg enig om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid», heter det i en pressemelding fra Støre.

Samme dag svarer Giske ved å legge ut en melding på Facebook der han skriver at han har meddelt Støre at slik situasjonen er, er det umulig å utøve oppgavene som nestleder i Ap på en god måte. Giske skriver at det er kommet grunnløse og falske varsler, lekket til mediene av anonyme kilder. «Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter og spredt i sosiale medier», skriver han.

2. januar: Det er møte i Arbeiderpartiets sentralstyre om varslene mot nestleder Trond Giske. NTB

- Tror på varslerne

Han gjentok det han tidligere har sagt:

- Vi tror på varslerne og vi tror på varslene som kommer, og vi har et ansvar for at den det varsles mot, får lov å gi sin versjon av hva som har skjedd.

Fakta Trond Giske Nestleder i Arbeiderpartiet fra 2015

Medlem i sentralsstyret i partiet fra 1992 til 1996, og fra 2000 til nå

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag siden 1997

Statsråd i tre regjeringer: kirke- og utdanningsminister, kulturminister og næringsminister

Leder for AUF 1992 til 1996

Fra Trondheim, født i 1966 Kilde: Stortinget

- Jeg håper det kommer noe godt ut av dette, sier han.

Dermed ble det ikke tatt noe klart standpunkt på om Giske kan fortsette som nestleder eller ei.

Dramatisk

Etter dagens fire timer lange dramatiske sentralstyremøte i Arbeiderpartiet møtte partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng pressen klokka 17.15. Det var knyttet mildt sagt stor spenning om hva partiledelsen ville si. En ting var Giskes fremtid, men ikke bare det.

Under møtet leste nemlig nestleder Hadia Tajik høyt fra varslene. Det skapte sterke reaksjoner.

Støre mener informasjon som lekker fra møter som er lukket, er en dårlig ting. Men sa samtidig at det skal være høyt under taket.

- Vi skal behandle varslerne med respekt og mest mulig likt. Det er varslerne som eier sine saker. Hvis andre partifeller får lov til å sitere fra disse sakene er det varslerens rett, sier Støre.

Fikk refs for ordbruk

Trond Giske er anklaget for upassende oppførsel mot kvinner. Mandag ble han fritatt fra vervet som Ap-nestleder på ubestemt tid. Samtidig slo han tilbake mot varslere i et Facebook-innlegg. Giske skrev: «Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider»

Den ordbruken tar Støre avstand fra:

- Ingen av varslene som jeg har mottatt betrakter jeg som falske. Jeg tar avstand fra den ordbruken, for det kan gi inntrykk av at varsler settes i et tvilsomt lys. Det skal være trygt å varsle i Ap, og vi tror på dem som varsler, sier Støre.

Stenseng sa senere i pressekonferansen at det har forekommet bekymringsmeldinger som er sjekket ut og funnet som såkalt grunnløse og dermed sjekket ut av saken.

- Handler om min tillit

Stenseng sa at hun har fått mange varsler, men verken hun eller Støre vil si hvor mange.

- Hvor lenge kan Giske være fratrådt, Støre?

- Når det er på ubestemt tid, og han er valgt til landsmøte april 2019. Jeg konkluderer lenge før det. I tillegg handler det selvfølgelig om tillit, sier Støre.

- Din tillit?

- Korrekt, svarer Støre.

Taus Tajik

Flere medlemmer av sentralstyret forlot partikontoret etter møtet uten å kommentere saken, blant dem nestleder Hadia Tajik, som altså valgte å lese høyt fra to varsler, i strid med Støres ønske.

Fylkesleder i Aust-Agder Ap, Jon Tore Næss, sier derimot til NTB at han har tillit til Stensengs og Støres håndtering av saken.

Næss ville ikke si om han tror Giske kan komme tilbake som nestleder eller om han fremdeles har tillit til ham etter informasjonen han har fått under møtet.

- Godt og åpent

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen oppsummerte Aps sentralstyremøte som «godt» og «åpent».

Han var mildt sagt lite pratsom da han forlot Aps sentralstyremøte onsdag ettermiddag.

– Det var et godt og åpent møte, og konklusjonen fra sentralstyret ble redegjort av Jonas Gahr Støre, sa Gabrielsen til NRK.

– Utover det har jeg ingen kommentarer, la han til.

Pådriver for likestilling

I en pressemelding som Ap sendte etter møtet står dette:

«Sentralstyret har blitt orientert om håndteringen av varslene mot partiets nestleder Trond Giske, og den videre prosessen.

Sentralstyret støtter at Trond Giske fratrer sitt verv som nestleder på ubestemt tid og understreker betydningen av en rask og forsvarlig prosess og konklusjon.

Sentralstyret understreker at Arbeiderpartiet skal være en pådriver for likestilling og respektfull omgang mellom kvinner og menn på alle nivåer i partiets organisasjon. Det skal være trygt å varsle om seksuell trakassering eller annen utilbørlig opptreden i Arbeiderpartiet.

Sentralstyret har fått forsikringer om at man legger opp til en håndtering av saken som skal ivareta varslerne på en best mulig måte.»

