Avviser at Støre har fått full støtte i Giske-saken

Saken oppdateres.

Tirsdag sa partileder Jonas Gahr Støre at han har full støtte i Aps sentralstyre for håndteringen av Giske-saken. - Støtten gjelder kun arbeidet fremover, sier Jette Christensen i sentralstyret.

Avviser klar støtte

Tirsdag møttes sentralstyret i Ap til et mye omtalt møte der den såkalte Giske-saken sto på dagsorden.

Etter møtet inviterte partileder Støre og partisekretær Kjersti Stenseng til en pressekonferanse. Der ga Støre uttrykk for at han hadde fått full støtte for sin håndtering av Giske-saken. Sentralstyremedlem Jette Christensen understreker imidlertid overfor BT at deres uttalelse om støtte handler om «håndteringen fremover».

- Vedtaket dreier seg om håndteringen fremover. Jeg vil kun uttale meg om det som er vedtatt og sendt ut offentlig. Jeg er opptatt av å beholde lukkede arenaer som nettopp det, sier Christensen til BT.

Ap-topp: – Dette er sterke saker

Sentralstyremedlem Terje Lien Aasland kommenterer overfor Dagsavisen den nye innsikten han har fått i varslene mot Trond Giske, som Hadia Tajik ga på sentralstyremøtet tirsdag.

- Dette var kun den ene partens versjon, men det er klart at dette er sterke saker, sier Aasland til Dagsavisen.

Han mener det er viktig at Ap nå stadfester at varsling til partiet er trygt.

Han mener det er veldig viktig at partiet nå stadfester at varsling er trygt i Ap, og at de som varsler får den støtten de trenger.

