Disse 20 skal styre Norge

Saken oppdateres.

Klokken 14.15 onsdag kom statsminister Erna Solberg, sammen med sine gamle og nye statsråder, ut på Slottsplassen. Da ble det endelig bekreftet hvordan endringene i den nye «blågrønne» regjeringen ble.

Tre til Venstre

Helt siden Frp, Høyre og Venstre søndag ble enige om en regjeringsplattform, har spekulasjonene om hvem som kommer inn, og hvem som går ut, pågått.

Men nå er den historiske regjeringen klar, og med Venstres inntog er det duket for rokade med fem nye statsråder. Fire måtte ut, fem fikk nytt departement og resten fikk fornyet tillit der de er.

Disse fortsetter

Statsminister: Erna Solberg (H)

56-åringen ble statsminister i 2013. Sittet på Stortinget siden 1989. Nestleder i Høyre fra 2003.

Finansminister: Siv Jensen (Frp)

48-åringen kom inn på Stortinget i 1997. Vært Frp-leder siden 2006.

Utenriksminister: Ine Eriksen Søreide (H)

41-åringen overtok som utenriksminister etter Børge Brende i fjor. I Stortinget siden 2001.

Samferdselsminister: Ketil Solvik-Olsen (Frp)

45-åringen ble statsråd i 2013, og har aldri sittet på stortinget. Nestleder i Frp siden 2013.

Forsvarsminister: Frank Bakke-Jensen (H)

52-åringen overtok statsrådsposten etter Søreide Eriksen i fjor. Har sittet på stortinget siden 2009. Tidligere ordfører i Båtsfjord.

Fiskeriminister: Per Sandberg (Frp)

57-åringen har vært på stortinget siden 1997, men sa nei til gjenvalg i fjor. Har vært nestleder i 12 år, og minister siden 2015.

Helse- og omsorgsminister: Bent Høie (H)

46-åringen har sittet på stortinget siden 2009. Er nestleder i Høyre.

Landbruks- og matminister: Jon Georg Dale (Frp)

Med sine 33 år er Dale yngst av statsrådene. Ble minister i 2015.

Olje- og energiminister: Terje Søviknes (Frp)

48-åringen har sittet som ordfører i Os siden 1999. Var nestleder i Frp mellom 1999 og 2001. Ble minister i 2016.

Arbeids- og sosialminister: Anniken Haugli (H)

45-åringen har aldri sittet på stortinget, men har vært statsråd siden 2015. Politisk rådgiver fra 2001 til 2010.

Disse er nye:

Minister for høyere utdanning og forskning: Iselin Nybø (V)

Kunnskapsdepartementet blir splittet, og juristen Nybø får ansvaret for høyere utdanning og forskning. 36-åringen satt på stortinget i perioden 2013-2017.

Kulturminister: Trine Skei Grande (V)

48-åringen fra Overhalla har siden 2001 vært på stortinget. Venstre-leder siden 2010.

Klima- og miljøminister: Ola Elvestuen (V)

50-åringen er nestleder i Venstre, og har sittet på stortinget siden 2013.

Bistand- og utviklingsminister: Nicolai Astrup (H)

39-åringen har sittet på stortinget siden 2009. Leder av Oslo Høyre.

Eldreminister: Åse Michaelsen (Frp)

57-åringen får æren av å lede en helt ny post. Har sittet på stortinget siden 2005, inntil i fjor høst.

Disse får ny stilling

Justis- og innvandringsminister: Sylvi Listhaug (Frp)

40-åringen overtar posten fra Per Willy Amundsen, og tar med seg innvandringsposten i tillegg. Var landbruksminister fra 2013 til 2015.

Næringsminister: Torbjørn Røe Isaksen (H)

39-åringen ledet Unge Høyre fra 2004 til 2008. Ble kunnskapsminister i 2013. På stortinget mellom 2009 og 2017.

Kommunal- og moderniseringsminister: Monica Mæland (H)

49-åringen ble næringsminister i 2013. Har aldri sittet på stortinget, men var byrådsleder i Bergen mellom 2003 og 2013.

Barne- og likestillingsminister: Linda Hofstad Helleland (H)

40-åringen fra Klæbu overtar Solveig Hornes post. Ble kulturminister 2015. På stortinget siden 2009, men møtte fast for Børge Brende fra 2001 til 2005.

Kunnskaps- og integreringsminister: Jan Tore Sanner (H)

52-åringen har sittet på stortinget siden 2013, og også vært nestleder i Høyre siden da. Får ansvaret for barnehage og skole, samt integrering.

Disse forsvinner:

Marit Berger Røsland (H), Per-Willy Amundsen (Frp), Vidar Helgesen (H) og Solveig Horne (Frp) går ut av regjeringen.

PS. Trepartiregjeringen må fortsatt finne støtte blant minst ett av de større partiene på Stortinget for å sikre flertall for sine forslag