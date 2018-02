VG: Giske bestrider tre av fem varsler i brev til sentralstyret

Saken oppdateres.

Det er VG som skriver at Giske i et omfattende brev - som ble sendt torsdag- til sentralstyret i Ap tar et oppgjør med prosessen mot ham.

Han gjengir de fem varslene som førte til at han måtte si fra seg nestledervervet i partiet. Han beklager sin opptreden i to av varslingssakene, men ikke i de tre andre, som han bestrider.

Sette sluttstrek

De to sakene han beklager - og tar selvkritikk - er de som er omtalt i NRK og Nordlys.

I brevet til sentralstyret skriver Giske ifølge VG:

«Både partiet og jeg har behov for å sette en sluttstrek og gå videre. Skal vi klare det må vi unngå videre spekulasjoner og konflikt. Varslene mot meg blir satt i bås med svært alvorlige saker i andre partier og nestlederen sier at hun er rystet som jurist. Mer åpenhet er det eneste som kan bidra til at vi kan legge dette bak oss og komme videre».

- Har lyttet og lært

Han skriver at det aller viktigste for han er å si at han tar sterk selvkritikk for episoder der han ikke har vært bevisst nok på sin rolle og maktposisjon, spesielt i sosiale og private sammenhenger.

«Ansvaret for slike situasjoner er mitt. Jeg tar disse tilbakemeldingene på største alvor. De har forandret meg. Jeg har lyttet og lært.»

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at Giskes fremstilling ikke gir et fullt ut dekkende bilde av innholdet i de nevnte sakene, og at det heller ikke dekker omfanget av saker som partiet har behandlet.

Ny innsats

Giske avslutter med at han er klar for ny innsats for Arbeiderpartiet

«Jeg vil bidra så godt jeg kan til at partiet kan samles og jobbe med det viktige politiske arbeidet som står foran oss, både i Stortinget og frem mot kommunevalget. Jeg har jobbet for dette partiet og slåss for de verdiene jeg mener det bør stå for, i 35 år, og vil fortsette med det i mange år til».