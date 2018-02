Politiet dropper etterforskning av Kristian Tonning Riise

Redd for å ta ordet på jobb? Her er triksene som gir deg selvtillit

Saken oppdateres.

Statsadvokaten ba for to uker siden politiet vurdere om man skulle innlede etterforskning av en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Ble hørt av politiet

Undersøkelsene gjelder opplysninger i Aftenposten om at Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i Unge Høyre i 2014.

Den i dag 20 år gamle kvinnen har bedt politiet om å ligge unna – og er blitt hørt. Uten hennes medvirkning ville det være svært vanskelig å føre en eventuell sak for retten.

- Å eksponere henne for en etterforskning, slik omstendighetene i saken står nå, vil være et nytt overgrep mot henne, sa advokat Ellen Holager Andenæs til Aftenposten for to uker siden.

Andenæs har bistått kvinnen med juridiske råd.

«Sammensatt og skjønnsmessig» vurdering

Politiet kan likevel, etter straffeprosessloven § 224, likevel innlede etterforskning dersom politiet har informasjon som tyder på at noe straffbart har skjedd.

Slik har politiet resonnert, ifølge pressemeldingen fra politiet:

«Vurderingen er sammensatt og skjønnsmessig. I denne vurderingen inngår bl.a. om det er sannsynlig at det foreligger et straffbart forhold, og forholdsmessighet – der sakens alvor, mulighet for en fullstendig opplysning av saken og hensynet bl.a. fornærmede – blir vurdert. Det er ikke krav til skriftlig begrunnelse for denne type vedtak.

Det er etter politidistriktets vurdering ikke mulig å forklare grunnlaget for vedtaket uten å gå inn i sakens realiteter. En begrunnelse for vårt vedtak vil derfor ikke bli gitt.»

Tonning Riise: «Registrerer» politiets beslutning

Kristian Tonning Riise sier via sin advokat at han registrerer politiets beslutning om å ikke etterforske anklager mot ham.

– Han stilte seg positiv til at politiet skulle foreta en objektiv gjennomgang av saken. Han registrerer nå at politiet ikke har funnet rimelig grunn til å undersøke om det er skjedd noe straffbart, sier den tidligere Unge Høyre-lederens advokat Finn Krokeide til NTB.

Trakk seg

Tonning Riise er for tiden sykmeldt fra sin jobb som stortingsrepresentant. Han trakk seg som Unge Høyre-leder 10. januar i år.

- Når jeg ser tilbake på ungdomstiden min er det mye jeg er stolt av, men det er også flere ting jeg skulle ønske at var ugjort. Ting man ikke burde ment eller sagt og relasjoner man ikke burde inngått. Det er det ikke mulig å gå tilbake på, skrev han på Facebook.

13. januar meldte Aftenposten at Unge Høyre i 2014 mottok et varsel om at Riise hadde seksuell omgang med en ni år yngre jente (16). Saken ble ikke fulgt opp, ifølge avisa.

- Det stemmer at vi begge hadde drukket og at vi hadde sex. Det skulle aldri ha skjedd og jeg beklager. Utover det henviser jeg til Høyres generalsekretær, John-Ragnar Aarset, har Tonning Riise skrevet til Aftenposten.

Tonning Riise har skrevet til NTB at han er positiv til at saken blir grundig og objektivt belyst, og at han ikke kjenner seg helt igjen i saken slik den blir gjengitt i media.