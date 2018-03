- Det har vært en krevende situasjon

Kuldeforsker advarer mot for mange lag i kulda

Havisen avtar i Antarktis for andre år på rad

WTO er bekymret for at Trumps utspill vil føre til handelskrig

May: – Vi vet hva vi vil ha

Saken oppdateres.

Dagens meningsmålte oppslutning på 27,2 i prosent i Arbeiderpartiets paradeby Trondheim er en lei knyttneve i magen for den sentrale partiledelsen.

Partileder Jonas Gahr Støre hadde ikke anledning til å kommentere «situasjonen» i Trondheim i går.

- Det er en dårlig måling for oss, konstaterer partisekretær Kjersti Stenseng overfor Adresseavisen.

Stenseng mener resultatet følger trenden nasjonalt med svake målinger for Ap i tiden etter valget i fjor høst.

Men målingen som Respons Analyse har utørt for Adreseavisen og NRK viser at det er verre enn som så:

* Trondheim Ap skaffet seg 41,5 prosent av velgerne i kommunevalget 2105. Når Trondheim Ap nå er nede på landssnittet til moderpartiet, er reduksjonen på dramatiske 14,3 prosentpoeng.

* Nedgangen fra stortingsvalget i høst til i dag er på 5,9 prosentpoeng for Trondheim Ap.

Kø av negative saker

Etter høstens valgnederlag, krangel om skyld for dette og en vinter med nasjonal uro rundt Trøndelags største Ap-profil Trond Giske, kommer ikke velgerflukten ikke som noen stor overraskelse.

I Trondheim har også de ulike eiendomssakene til den lokale partiprofilen Rune Olsø skap betydelig uro for partiet. Økonkrim har hatt Olsø etterforsket. Mistanken gjaldt ifølge Økokrim påvirkningshandel eller korrupsjon knyttet til Olsøs rolle som konsulent for en utbyggergruppe i 2015.

Saken er nå henlagt «på bevisets stilling».

Denne uken konstaterte Arbeiderpartiets ordfører Rita Ottervik likevel at Økokrim har avdekket at Olsø har forsøkt å påvirke en rekke av sine egne partikolleger i den såkalte Kystad-saken.

Håper på ro

For Arbeiderpartiet har dette ført til den laveste meningsmålte oppslutningen siden 1995.

Da herjet Marvin Wiseth i byen – og Arbeiderpartiet lå nede på 24-taller.

- Vi har vært i en krevende situasjon med fokus på negative saker og mange av våre velgere har satt seg på gjerdet, sier Stenseng.

Nå håper partisekretæren at det skal være mulig for partiet å skape nok ro i rekkene til at velgerne kan hentes tilbake:

- I Trondheim som ellers i landet er jobben vår å løfte politiske saker, får fokus på det som er viktig for folk og arbeidet mot lokalvalget i 2019, sier Stenseng.

Taus

Sentrum for mye av striden i Arbeiderpartiet de siste månedene har vært Sør-Trøndelag Aps førstekandidat og tidligere nestleder i partiet Trond Giske.

Giske svarte ikke på Adresseavisens henvendelser fredag.