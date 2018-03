Stort press på KrF - følg Knut Arild Hareides tale her

Her er grepene som skal snu RBKs svake seriestart

Arnstad gir Solberg frist for å unngå mistillit mot Listhaug

Åtte nabokommuner åpner for samme bilkutt som i Trondheim

Hellelands kritikk et spill, mener opposisjonen

Boris Johnson beskylder russerne for «absurde» bortforklaringer

Russland: Bevis at vi sto bak giftangrepet, eller si unnskyld

Stort press på KrF - følg Knut Arild Hareides tale direkte her

Saken oppdateres.

- Jeg har tilgitt Sylvi Listhaug, men har jeg tillit til henne som justisminister. Det er spørsmålet, sier Hareide i talen.

Før han gikk inn sa han at han hadde et tydelig råd å gi til landsstyret i dag. Han gjorde det klart at det er flere mulige utganger av denne saken.

Hareide sa under talen:

- Det må være rom for tilgivelse for feiltrinn. Men er tilgivelse det samme som tillit? Jeg kan si at jeg har tilgitt henne, spørsmålet er om vi har tillit. Det skal vi diskutere i dag, sa Hareide.

Se innledningen fra klokken 12.

KrF-leder Knut Arild Hareide taler for partiets landsstyre, som er samlet på Stortinget. Deretter lukkes møtet for pressen.

Det sentrale spørsmålet er altså: Skal KrF støtte mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug, som Rødt har fremmet? Eller skal de redde regjeringen til Erna Solberg?

Så langt har alle andre opposisjonspartier varslet at de er klare for å støtte mistilliten. Dermed er det KrF som avgjør saken.

Dette er Listhaug-saken Fredag 9. mars postet justisminister Sylvi Listhaug et bilde på Facebook av maskerte soldater med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Hun reagerte på at Arbeiderpartiet med flere ikke støttet regjeringens forslag om å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere uten rettslig behandling først.

Senere slettet Listhaug facebookposten fordi hun manglet rettigheter til å bruke bildet.

Torsdag 15. mars ble hun presset av Stortinget til å unnskylde seg og måtte på talerstolen fire ganger før opposisjonen var fornøyd.

Fredag 16. mars mottok hun et blomsterhav etter facebookaksjon, blant annet på gruppa «Slå ring om Norge».

Tirsdag stemmer Stortinget over et mistillitsforslag mot Listhaug.

Les hva Jon Gunnes, Guro Angell Gimse og Sivert Bjørnstad mener KrF bør gjøre

Dette mener politisk redaktør Tone Sofie Aglen: Regjeringskrisa som ingen egentlig vil ha

Les også: - Jeg er veldig bekymret. Det er en kjempealvorlig situasjon vi er kommet i, sier sentralstyremedlem i KrF, Karin Bjørkhaug.

Lykke og With: Anbefaler splittet KrF å stemme for mistillit