- Hvis Ap tror de har vunnet noe som helst, så tar de grundig feil

Saken oppdateres.

Tirsdag morgen sa stjørdalingen dette til Adresseavisen:

- Dette har vært en heksejakt på Sylvi og en usedvanlig tøff uke, skrev Teigen i en melding til Adresseavisen.

- Tøff uke

Teigen bekrefter overfor Dagbladet at han går av.

- Jeg trekker meg ikke, men jeg går av som rådgiver sammen med statsråden, noe som er helt ordinært. Alle rådgivere gjør det, sier Teigen til Medier24.

Han sier til medienettstedet at det har vært en ganske tøff uke.

- Hvis Arbeiderpartiet tror de har vunnet noe som helst med denne vanvittige heksejakten, så tar de grundig feil. Vi kommer til å vise dem at de tar fullstendig feil, sier han til Medier24.

Espen Teigen Var politisk rådgiver for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Er fra Stjørdal, født 13. oktober 1992 i Trondheim.

Har vært spesialrådgiver i Fremskrittspartiets hovedorganisasjon, generalsekretær og valgkampsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom, formann i Nord-Trøndelag FpU og medlem i kontrollkomiteen i Stjørdal kommunestyre.

Går av som rådgiver etter at Sylvi Listhaug trakk seg som statsråd 20. mars.

Ville inn på Stortinget

Han har vært knyttet til Listhaugs rolle som statsråd. Det er uklart hva stjørdalingen nå skal gjøre. Høsten 2017 var Teigen førstekandidat for Frp Nord-Trøndelag, men han kom ikke inn på Stortinget.

Sentral figur

Stjørdaling Espen Teigen har vært meget sentral, blant annet med Listhaug sin profil på sosiale medier.

