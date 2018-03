Opposisjonen hamret løs mot Listhaug - men også mot Solberg

Lagkompisene nekter å tro at Bjørndalen legger opp

Saken oppdateres.

Det er klart tirsdag morgen at justisminister Sylvi Listhaug trekker seg.

- Norsk politikk har blitt en barnehage, sa hun blant annet da hun valgte å forlate sin stasrådpost.

Tirsdag kl. 10 startet debatten i Stortinget, der Rødts mistillitsforslag skulle behandles. Debatten ble avsluttet like før kl. 11.

- Svekket minister

- I dag fremstår statsministeren som en svekket statsminister, som nærmest blir gjort til en kommentator. Nå har Lishtaug selv tatt ansvar, det var riktig bra og nødvendig, sa parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, fra talerstolen.

Knut Arild Hareide (KrF) ventet med å kommentere avgangen før han selv entret Stortingets talerstol nå i formiddag:

- Dette var utgangen som var rett i en så alvorlig sak. Det er verdig at justisministeren på eget initiativ tar konsekvensen og trer tilbake. Dette handler ikke om å vinne eller tape. Dette handler om anstendighet, sa Hareid - og slo fast at anstendighet må gjelde for alle, sier Hareide.

- Denne saken handler om tillit. Mellom folk og politikere, men også mellom regjeringen og Stortinget, sa Hareide.

- Ingen martyr

Audun Lysbakken (SV) sa at det går en grense for hvor langt en statsråd kan gå:

- Krisen er utløst av holdninger og ord. Det mest alvorlige i denne saken er legitimeringen av en ytterliggående konspirasjonsteori og viljen til å hisse opp en stemning som kan være farlig, sa Lysbakken.

Han kalte Listhaugs unnskylding tom og verdiløs og sa at hun driver med et sirkus.

- Hun er ingen martyr, hun har selv skapt denne krisen. Hun er ikke kneblet, hun er et mektig menneske. Hun representerer ikke vanlige folk i dette landet, men et mindretall, sier Lysbakken.

Statsråd kl. 12

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun håper regjeringen og Stortinget med Sylvi Listhaugs avgang som justisminister kan få et mer konstruktivt debattklima.

- Jeg har informert Stortinget om at det blir ekstraordinært statsråd på Slottet i dag klokken 12. Der vil Sylvi Listhaug gå av som justisminister, sa Solberg fra Stortingets talerstol tirsdag formiddag.- Med dette håper jeg vi kan legge en opphetet diskusjon bak oss, og komme tilbake til et annet og mer konstruktivt debattklima, sa statsministeren.

Kritisk Carl I. Hagen

Før debatten startet var FrP-veteran Carl I. Hagen kritisk til statsministerens håndtering.

- Hvis statsministeren hadde bedt henne fortsette og stå løpet ut, hadde hun gjort det. Fravær av en slik anmodning er trist å oppleve.

- Hvordan vil det påvirke forholdet mellom H og FrP fremover?

- Mange i FrP er fryktelig irritert på mangel av ledelse. Statsministeren burde stilt seg bak, og sagt det handlet om denne uttalelsen på Facebook, og ikke latt de andre trekke Utøya-kortet. Klimaet blir ikke bedre fremover, sier Hagen.

- Trakk hun seg frivillig tror du?

- Jeg tror ikke hun hadde gått av hvis statsministeren sterkt hadde anmodet henne om å fortsette, sier Hagen til Adresseavisen.

- Mener du hun burde satt seg selv foran regjeringen, og risikert kabinettspørsmål?

- Hele regjeringen hadde tjent på kabinettspørsmål, og tvinge KrF i kne. Eller tvinge KrF til å velge side. Nå står de med et bein på hver side, og må snart bestemme seg.

