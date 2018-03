Marit Arnstad utfordret Erna Solberg igjen - nå om Acer

Saken oppdateres.

I Trøndelag mener flertallet av politikerne at Norge burde si foreløpig nei til Acer. På Stortinget er det imidlertid trolig flertall for norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer, etter at Ap har gitt et betinget ja.

Debatten er betent og frontene er meget steile: Mange - inkludet fagbevegelse og grasrota i Ap - mener avtalen truer norsk selvstyre og gir dyrere strøm.

Les også: Solberg angrep Arnstads innlegg – nå svarer Arnstad

Les også: - Det fremsettes mange halvsannheter

Islandsk nei

Under spørretimen torsdag ble saken igjen tema. Marit Arnstad (Sp) tok ordet under debatten:

- President, vi prøver å bruke spørretimen for å få klare svar. Men statsministeren svarer ikke på de spørsmålene som blir stilt, sa Arnstad, og fortsatte blant annet med følgende spørsmål:

- Jeg skjønner at statsministeren ikke er enig med sin islandske kollega: Men hva betyr det for Norge dersom Island sier nei? spurte Arnstad.

To av regjeringspartiene på Island har nemlig varslet at de vil bruke vetoretten i EØS-avtalen i saken om EUs energibyrå.

Erna Solberg (H) svarte Arnstad:

- Det er veldig tidlig å konkludere. For Island er dette en sak som ikke er viktig, rett og slett fordi de ikke er så integrert i dagens energimarked i EU. Vi er mer integrerte, så det er viktigere for oss. Dette er en sak i prosess, derfor kan vi ikke gi klarere svar, svarte Solberg blant annet.

EUs tredje energimarkedspakke EUs tredje energimarkedspakke er et knippe rettsakter fra 2009 som videreutvikler det indre marked for energi.

Pakken viderefører samarbeidet og sikrer like rammevilkår i Norge og EU.

EUs energiunion er en politisk betegnelse fra 2015 på initiativer for å utvikle en mer felles og klimavennlig energipolitikk i EU. Energiunionen omfatter fem ulike dimensjoner, og energimarkedet er én av disse.

EUs energibyrå Acer, som er en del av pakken, skal fremme samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi og sikre et integrert energimarked ved å harmonisere medlemslandenes regelverk.

Stortinget avslutter denne uken trolig arbeidet som regjeringen håper vil ende med at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen.

Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling for sine to proposisjoner i saken, mens den tredje proposisjonen skal avgis av forsvars- og utenrikskomiteen innen 19. mars. Kilder: NTB, regjeringen.no

Splittelse

Tross sterk splittelse internt sikrer Ap regjeringen flertall for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

- Dette viser at Ap er på ville veier. Og det i en kjernesak for partiet, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Vedum beskriver Aps støtte til pakken som en «misforstått EU-lojalitet» og anklager alliansepartneren for å behandle saken «helt uansvarlig».

- Når de berørte kjernetroppene er de som reagerer høyest, bør Ap snu. De har ett døgn på seg, fremholder Sp-lederen.

Vedum mener norsk nasjonal kontroll over energiressursene har vært en kjempesuksess og sikret energi til norsk industri. Han viser til at de rødgrønne partiene tradisjonelt har stått sammen mot partiet Høyre i energipolitikken.

- At Ap da velger å lytte mer til Frp og Høyre i denne saken enn til hele den alliansen som har stått for å ha en nasjonal energipolitikk, er uforståelig, sier han til NTB før torsdagens spørretime i Stortinget.

Grønt lys fra Ap

Aps stortingsgruppe ga tirsdag grønt lys til energipakken, men etter det NTB kjenner til, var gruppen delt omtrent på midten i spørsmålet. Like etter avga energi- og miljøkomiteen sin innstilling.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes pekte mandag på at innstillingen synliggjør at de åtte absolutte kravene fra Ap-landsstyret ikke er oppfylt.

- Vedtaket slår ettertrykkelig fast at erfaringene med de to kablene som nå bygges, skal gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes. Det skjer ikke når stortingsflertallet nå gir grønt lys til North Connect, sier Moxnes, og sikter til den 650 kilometer lange kabelen som er planlagt mellom Norge og Skottland.

Vedum er enig.

- Det Ap nå har gjort, er å sette et godkjentstempel på North Connect, konstaterer han overfor NTB.

Les også: - Kan bli en teknisk vellykket kastrering med murstein. Det er ingen vei tilbake