Saken oppdateres.

HØYRES LANDSMØTE:

Høyres likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har lenge vært i tvil. Nå har hun kommet til at tiden er moden for å si ja til eggdonasjon.

Hofstad Helleland vil også gi enslige mulighet til assistert befruktning.

- Høyre skal være et parti som holder igjen på grensene som hele tiden utfordres i bioteknologien. Men tiden er moden for å si ja til eggdonasjon og assistert befruktning for single. Hensynet til de ufrivillige barnløse gjør at jeg har landet på dette, sier Hofstad Helleland til Adresseavisen.

Fakta om Høyres landsmøte * Høyre holder sitt årlige landsmøte 6.–8. april på Gardermoen. * Fredag åpner møtet med partileder Erna Solbergs tale. En resolusjon om digitalisering skal behandles. Det foreslås blant annet å gjøre all skriftlig kommunikasjon med staten digital innen 2025 og et forbud mot at leverandører av matvarer kan tilby ulike priser til ulike aktører i dagligvarebransjen. Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande taler. * Lørdag behandles storresolusjonen om bioteknologi. Det er ventet debatt om eggdonasjon, ikke-kommersiell surrogati og tilbud om assistert befruktning til enslige. Etter lunsj debatteres grønn omstilling, blant annet et forslag er å øke engangsavgiften på bensin- og dieselbiler. Frp-leder og finansminister Siv Jensen taler. * Lørdag holdes det også valg på partileder, to nestledere, medlemmer av arbeidsutvalget og sentralstyret, samt leder for Høyres kvinneforum. Valgkomiteen har foreslått å beholde dagens ledelse og har heller ikke foreslått endringer i noen av de andre vervene. * Søndag er temaet arbeid og inkludering. Flere forslag om å utvide og bli strengere på aktivitetsplikten for å motta ulike Nav-ytelser ligger på bordet. Solberg holder en avslutningstale. * Det er sendt inn forslag til 55 andre resolusjoner. Flere fylkeslag har foreslått resolusjoner som vil støtte opp om målet om at Norge i 2024 skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Det er også kommet inn forslag om å bevare pelsdyrnæringen og skrote flypassasjeravgiften. Hvilke resolusjoner som landsmøtet faktisk skal behandle, avgjøres fredag. (NTB)

- Skal holde tilbake

Men Hofstad Helleland mener «føre-var»-prinsippet må brukes på bioteknologiområdet, og advarer mot en ytterligere liberalisering.

- Når jeg nå er kommet til at jeg vil ja til eggdonasjon er det også et meget tydelig nei til surrogati, endring av fosterets egenskaper, genterapi og forskning på befruktede egg, og andre ting jeg mener grenser mot sorteringssamfunnet. Her må vi være krystallklare, sier Helleland.

KrF-advarsel

Flere av de sentrale spørsmålene om bioteknologi skulle egentlig avgjøres på Høyres landsmøte i fjor. Men helseminister Bent Høie klarte i siste sekund å få utsatt hele debatten til i år.

I mellomtiden er det allerede etablert flertall for både eggdonasjon og assistert i Stortinget. Ap, Frp, Venstre og Sv har gitt klarsignal.

Men debatten i Høyre følges spent av blant andre KrF, som har advart sterkt Høyre mot å gå i en mer liberal retning.

Uenige

Etter et år med intern debatt var leder av programkomiteen, Jan Tore Sanner, lettet som kunne innlede debatten lørdag morgen.

Han mener Høyre nå er klare til å avgjøre spørsmålene om eggdonasjon, surrogati og assistert befruktning for enslige da han innledet i morgentimene lørdag.

- Men det er etikken som skal sette grenser for teknologien. Ikke motsatt, understreket han.

Et flertall i redaksjonskomiteen er imdlertid uenig med nestlederen - og råder landsmøtet til å si ja til eggdonasjon, med noen forbehold:

«Vilkårene for eggdonasjon må reguleres. Viktige spørsmål å avklare er alder på donor og mottager, kombinasjon av egg- og sæddonasjon, og økonomiske forhold rundt donasjon og behandling», står det i forslaget fra flertallet i komiteen.

I spørsmålet om assistert befruktning for enslige har Sanner og programkomteen sagt ja. Dette har støtte fra blant andre statsminister Erna Solberg, mens mange fylkeslag har sagt nei.

Unge Høyre leder an i fløyen for å få åpnet surrogati, men det får neppe gjennomslag i moderpartiet.

Assistert befruktning tillatt for enslige i alle nordiske land med unntak av Norge * I Tyskland kan assistert befruktning kun tilbys heterofile par i ekteskap eller ekteskapslignende forhold. * I de nordiske landene med unntak av Norge, tillates både sæd- og eggdonasjon, men det stilles ulike vilkår. * Få land tillater embryodonasjon (befruktet egg) * Flere land stiller krav om at barnet har rett til å få vite donors identitet når han/hun har fylt 18 år, men i Danmark kan donor enten være anonym eller ikke-anonym. * Flere land, som for eksempel Sverige, forbyr å bruke egg og sæd etter donors død. * I Storbritannia tilbyr noen klinikker et «egg sharing»-konsept, der kvinner som får assistert befruktning får rimeligere behandling dersom de donerer en andel av eggene som høstes. * De fleste nordiske land har regler for hvor lenge befruktede egg kan lagres. * De fleste land har en lovfestet eller ulovfestet regel om at kvinnen som føder barnet er barnets juridiske mor. Dette gjelder også land som tillater surrogati. * I USA er kommersiell surrogati tillatt i noen delstater, og det finnes egne byråer som spesialiserer seg på å formidle kontakt mellom mulige surrogatmødre og de som skal bli barnets foreldre. * Kommersiell surrogati finnes også i land som Russland, Ukraina og Thailand. * I flere land som legger til rette for kommersiell surrogati, kan avtalene gjennomføres med tvang dersom surrogatmoren ombestemmer seg og ønsker å beholde barnet. * Hverken Danmark eller Sverige tillater ikke surrogati. * Surrogati er den mest omdiskuterte formen for assistert befruktning, men noen former for altruistisk surrogati aksepteres i flere Vesteuropeiske land, som for eksempel Belgia, Nederland og Storbritannia. Kilde: Helsedirektoratet

