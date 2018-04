- Støre ble ikke statsminister. Det er en seier i seg selv!

Bestilte falske bilskilter før de smuglet «påskebrennevin» og øl over norskegrensa

Nettprat: Still dine spørsmål om hage her

Grisemelding fra Sp-gjengen – et i-landsproblem?

Nedgang for Q-Free

Moon og Kim lover å jobbe for full atomnedrustning på Koreahalvøya – vil avslutte Koreakrigen

To trønderske kvinner sitter fengslet i Dubai

Per Sandberg (Frp) er fortsatt ikke overbevist om at klimaendringer er menneskeskapte

To trønderske kvinner sitter fengslet i Dubai

Jensen: Seier i seg selv at Støre ikke ble statsminister

DNB setter markedsføringen av nødnummer for dyr på pause

Saken oppdateres.

230 delegater og 68 observatører er samlet på Gardermoen for å gjenvelge sin leder og utmeisle ny Frp-politikk. Partilederen har på forhånd varslet at hun ønsker at Frp skal bli en mer tydelig stemme på områder som skole, arbeidsliv og miljø.

- For en reise det har vært! Jeg er så stolt over å stå i spissen for dette laget, sa Jensen til stor jubel da landsmøtet startet.

- Jonas Gahr Støre ble ikke statsminister og Hadia Tajik ble ikke justisminister. Det er en seier i seg selv! sa hun videre.

Les også: Per Sandberg (Frp) er fortsatt ikke overbevist om at klimaendringer er menneskeskapte

Mye innvandring

Deretter gikk hun over på innvandring, og slo fast at partiet skal opprettholde «tidenes strengeste innvandringspolitikk».

- Det er ikke hatprat å ønske en streng innvandringspolitikk. Det er ikke hatprat å si at innvandrere må lære seg norsk. Kjære landsmøte: Vi lar oss ikke kneble, sa Jensen.

Det er ventet debatt om en rekke saker på helgens landsmøte, inkludert assistert befruktning for enslige, en miljøresolusjon som skal gjøre Frp grønnere, sukkeravgift og konsekvensutredning av Lofoten.

Les også: Enslige får babyhjelp og kontantstøtten ryker – hvis trønderne vinner frem

- Svak leder

- Vi ser en svak leder for det største opposisjonspartiet som står i spagat i mange viktige saker, sa Jensen om Støre.

Og videre:

- Den ene dagen prøver Støre å tøffe seg i innvandringspolitikken. Men så stikker han halen mellom beina når han møtes med store reaksjoner internt, der flere lokallag tvert imot vedtar at de ønsker stor økning i innvandringen, fortsetter hun.

Sylvi Listhaug fikk ros for jobben hun gjorde i regjering.

Les også: Tror egen fortid kan bli en belastning