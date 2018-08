Sandberg med nattlig SMS til Fiskeribladets redaktør

Saken oppdateres.

Bladet omtalte selv saken tirsdag. Meldingen, som tikket inn 00.53, fra Sandberg var foranlediget av at Fiskeribladet på fredag stilte Sandberg en rekke spørsmål.

Sandberg gikk på flere punkter i rette med Fiskeribladet, som han fastslo produserte konspirasjonsteorier.

Meldingen ble både startet og avsluttet med at dette ville slå tilbake på bladet.

«Karma vil bite dere bak, vær trygg», skrev Sandberg blant annet.

Reagerte

Hage sier han opplever meldingen som ubehagelig. Redaktøren sier til Adresseavisen at han våknet opp med meldingen fra Sandberg lørdag morgen.

- Både min kone og kolleger reagerte. Det var en jo merkelig melding. Kilder med kunnskap om Iran ba meg kontakte Statsministerens kontor (SMK) og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). For alt vi visste, kunne meldingen kunne jo komme fra en hacket telefon, sier Hage.

Oppfordret til anmeldelse

PST ba umiddelbart om å få meldingen tilsendt, og oppfordret deretter redaktøren til å anmelde alle trusler – også denne fra fiskeriministeren.

PST var tydelige på at man bør anmelde alle trusler, men at dette måtte gjøres ved mitt lokale politikammer.

- Har du levert noen anmeldelse?

- Nei, foreløpig har jeg ikke gjort det.

- Hva synes du om meldingen?

- Jeg forstår at han har vært under mye press. Sent på natten, i affekt, kan jo slike ting skje. Men han er statsråd, så vi har forsøkt få en forklaring. Det har vi ikke fått, utover en beskjed om at han var frustrert.

- Oppfatter du meldingen som en trussel?

- Vi oppfatter at han er veldig sint. Det er kanskje ikke så rart det heller. Det var jo vi som startet saken. Vår journalist som har jobbet mest med denne saken har fått veldig mange sinte henvendelser.

- Uholdbart

Generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen sier han ikke kan vurdere det konkrete uttrykket, men er likevel helt klar:

– Helt uholdbart at en statsråd skriver noe som kan oppfattes som truende, sier han til Fiskeribladet.

Utsagnet avslutter en lengre tekstmelding fra Sandberg til Hage, hvor han på flere punkter går i rette med Fiskeribladet.

Sandberg har henvist Fiskeribladets spørsmål i saken til Nærings- og fiskeridepartementet, hvor kommunikasjonssjef Martine Røiseland svarer følgende på vegne av Sandberg:

– Dette var aldri ment som en trussel, men uttrykk for min frustrasjon.