MDG: - Sandberg bør trekke seg som statsråd

"Fiskeriministeren har satt seg selv over rikets sikkerhet, noe som er helt utilgivelig for en statsråd. Nå bør Sandberg innse at tiden er inne for å trekke seg" - det skriver Bastholm på Facebook.

I en nyhetssak på nrk.no utdyper hun hvorfor hun mener Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) bør trekke seg etter ferieturen til Iran der han hadde med seg tjenestemobilen og ikke meldte i fra om reisen til departementet i forkant.

– Torsdag endret Sandberg forklaring, og klarte ikke å svare på spørsmål fra pressen. Dersom det er slik at vurderingene hans ikke tåler å bli satt lys på, bør han heller gå av, sier Bastholm til NRK.

MDG vil ikke komme med mistillitsforslag mot statsråden - i alle fall ikke ennå, forteller Basthom til NRK.

- Det ryddige og naturlige nå er at Sandberg selv ber om å få gå av, sier Bastholm til NRK.

Nærings- og fiskeridepartementet har valgt å ikke kommentere uttalelsen fra Bastholm fredag.