- Min frykt er at Sandberg blir gjort til syndebukk for å få avsluttet saken

SISTE: - Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt. Dette er trist, og jeg er veldig lei meg at en av Norges beste politikere må gå av i dag på grunn av en heksejakt.

Jeg er blitt ødelagt i et demokratisk land. I et land som kalles et av verdens fredeligste land å bo i og et land som er stor forkjemper av menneskerettigheter. Hva lærer vi nå til diktatoriske land? Er vi noe bedre enn de?, skriver Letnes i en sms til Adresseavisen mandag.

Kjæresten til den avtroppende fiskeriministeren fra Frp sier til VG at det blir pressekonferanse, men svarer ikke direkte på spørsmålet om hva den skal handle om.

– Det som er saken. Da skal dere få lov til å skyte oss mer. Da får dere svar, svarer Letnes.

Til Adresseavisen opplyser hun at møtet med pressen skal finne sted enten klokken 15 eller klokken 16 tirsdag, et drøyt døgn etter at Sandberg forlater regjeringen. Det er ikke avgjort hvor pressekonferansen skal holdes.

