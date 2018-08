Sandberg til Dagbladet: Utelukker ikke rettslige skritt mot flere medier

Letnes til eksil-iransk tv: - Vi dro til Iran for å få aksept for Per

Saken oppdateres.

Både tidspunkt og sted endret seg etter som dagen skred av gårde. Men plutselig, ved 15.30-tida, får Adresseavisen en sms fra Bahareh Letnes med svar på hvor pressekonferansen blir: Arendal. Pressekonferansen var bebudet klokken 18. Men rett før det går Sandberg ut på NTB og sier at det ikke blir klokken 18.

Det viser seg at Sandberg og Letnes skal delta i partilederforspillet til rådgivningsselskapet Gambit i Arendal, som starter kl. 20, ledet av blant andre tidligere Frp-statssekretær og Sandbergs tidligere rådgiver André Kolve.

Det vil etter planen pågå til den store partilederdebatten starter på NRK 1 kl. 21.30. Først da vil Sandberg og Letnes være klare for å gi korte intervjuer til pressen, etter det NTB har fått opplyst.

Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes har møtt Dagbladet til intervju i Arendal.

Deretter vil Sandberg og Letnes etter planen møte pressen.

- Vi får hjelp av advokater, og vil saumfare mediedekningen. Verken Bahareh eller jeg utelukker rettslig skritt mot flere medier, sier Per Sandberg til Dagbladet.

I det samme intervjuet sier han at han føler seg dolket i ryggen av partifeller. Mandag gikk Per Sandberg av som fiskeriminister og første nestleder i Frp. Samtidig bebudet han en pressekonferanse tirsdag som han skulle holde sammen med sin kjæreste. En pressekonferanse hvor han varslet et oppgjør med pressen, men også et sted hvor alle spørsmål kunne bli stilt, og besvart.

Mediekritikk

Verken Sandberg eller Letnes var i forkant tydelig på hva pressekonferansen skulle handle om, men mye tyder på at det er medienes behandling av Sandbergs 30 år yngre kjæreste som vil være sentral.

Ifølge en oversettelse Adresseavisen har fått gjort av et intervju Letnes gjorde med iransk tv mandag, sa ikke Sandberg fra om sine reiseplaner av såkalte sikkerhetsgrunner som kunne gjøre at reisen ville bli stanset. Det har tidligere kommet fram at Sandberg ikke varslet fordi han ikke ville at hans reiseplaner skulle bli lekket.

Trakk seg mandag

Årsaken til at Per Sandberg trakk seg, en beslutning både statsminister Erna Solberg og partileder Siv Jensen sa seg enige i, var hans brudd på sikkerhetsinstruksen på flere punkter. VG skrev mandag at frykten for at Per Sandberg kan være – eller vil bli – utsatt for fremmed etterretning, skal være blant grunnene til at Sandberg nå er ute av regjeringen.

Som Adresseavisen skrev søndag har de tidligere ektefellene Sandberg rapportert hverandre for sikkerhetsbrudd. Sandbergs ekskone, er statssekretær i Helsedepartementet, Line Miriam Sandberg, og det var hun som fremmet påstander om at fremmede makter hadde flyttet inn hos statsråden, mens Sandberg meldte om lekkasjer fra hans kalender.

Letnes er av iransk bakgrunn, men er nå norsk statsborger. 28-åringen fikk avslag på asylsøknaden tre ganger før hun fikk innvilget opphold på humanitært grunnlag. Hun søkte asyl fordi hun skulle giftes bort til en 60-åring, og saken skapte stort engasjement i Trøndelag. 28-åringen har hatt hjemmet sitt på Skogn, hos sin fosterfamilie. Letnes sa også til Adresseavisen i det store intervjuet kjæresteparet gjorde for snart to uker siden, at det nettopp var fordi Sandberg var fra Skogn at hun falt for ham.