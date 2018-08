Sandbergs pressekonferanse utsatt

Nå har Sandvik bestemt seg for om han tar gjenvalg

Turistforeningen advarer - snøsmelting skaper trøbbel for topptur

- Ikke ta det for gitt at hun som sitter ved siden av deg på forelesning, har det greit

Sju år og tre måneders fengsel for terrordømt mann fra Verdal

Magnhild vurderer å forbli barnløs: Må man ha barn for å bli lykkelig?

Ni tips som øker sjansene for toppkarakterer

Solskjær om gullkampen: - To lag er veldig langt foran oss

Per Sandberg går av som nestleder i Fremskrittspartiet

Per Sandbergs politiske karriere

Ni tips som øker sjansene for toppkarakterer

FN frykter for sivilbefolkningen i Ghazni

Solskjær om gullkampen: - To lag er veldig langt foran oss

Fransk frustrasjon over langsomt fall i arbeidsledigheten

Saken oppdateres.

I en sms til Adresseavisen skriver Sandberg at en pressekonferanse tildigst kan skje ved 18-tiden.

Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes har varslet mandag at de skal holde pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Letnes opplyste til NTB like etter klokken 11 at de ennå ikke har bestemt når og hvor pressekonferansen skal finne sted. «Vi har mye jobb i dag», skriver hun i en tekstmelding.

LES OGSÅ: Bekrefter sikkerhetssamtaler allerede i juni

I forbindelse med Sandbergs avgang mandag kunngjorde paret at de vil møte pressen tirsdag ettermiddag. Letnes ville da ikke svare direkte på hva pressekonferansen skulle handle om.

– Det som er saken. Da skal dere få lov til å skyte oss mer. Da får dere svar, sa hun til VG. I en SMS til Adresseavisen sier hun at hun «har opplevd dette som en heksejakt».

Sandberg selv sendte mandag en tekstmelding til Nettavisen der han skrev at «det ligger i kortene at vi må møte dere. I morgen er første mulighet».

LES MER: - Må legge kortene på bordet

Statsminister Erna Solberg (H) reagerte tirsdag på medienes jakt på detaljer i Sandberg-saken, blant annet spørsmål om fremmede makter har kommet seg inn på Sandbergs telefon og om informasjon på telefonen er kompromittert.

– Av hensyn til rikets sikkerhet og PSTs metodebruk er det PST som må vurdere hva vi kan si. Når norske journalister nå er så blodtørstige for å få svar, må vi sørge for at vi ikke offentliggjør ting som må holdes tilbake av hensyn til sikkerhetstjenestene, sa Solberg etter en pressekonferanse i Arendal om utfordringer i arbeidsmarkedet.