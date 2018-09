Statsrådene slo statsministeren og kronprinsen i havquiz

Ti konsulentbyråer har kostet Trondheim Spektrum 14 millioner på under to år

Saken oppdateres.

Quizen ble arrangert som del av arrangementet «UN Global Compact Leaders Summit Reception» på Museum of Modern Art under FNs høynivåuke.

Den ble gjennomført som en Kahoot, et spill som er laget av norske gründere. Mottakelsen er ment som en arena for å bygge nettverk og for å få bedre kunnskap om hvorfor en bærekraftig havnæring er et viktig mål fram mot 2030.

Et av spørsmålene Solberg fikk, var hvilket forskningsskip som er det eneste i verden som kjører verden rundt med FNs flagg.

– Det vet jeg jo, jeg døpte jo skipet i 2017, sa Solberg, og siktet til skipet RV Nansen.

Likevel ble miljøvernminister Ola Elvestuen hakket for kunnskapsrik for Solberg, og gikk av med seieren. Kronprins Haakon måtte se seg slått av utviklingsminister Nikolai Astrup, men kronprinsen er ingen dårlig taper, og takket for en god kamp.