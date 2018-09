- Hareide spiller høyt og kan i verste fall gamble bort de få velgerne han har

Saken oppdateres.

Regjere med Høyre? Linjeskift til venstre? True med Støre? Sitte stille?

Spørsmålene for et svært splittet KrF står i kø når partileder Knut Arild Hareide i ettermiddag går på talerstolen foran hele KrFs landsstyre.

- Han har selv skapt store forventinger om at han skal være tydelig på retningsvalg. Det er vanskelig å lese boka hans annerledes enn at han vil at KrF skal bytte side. Det kan bli en forrykende ettermiddag, sier politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen.

Kraftige reaksjoner

I boken Hareide slapp tidligere denne uken fokuserte han på fellesskapsverdier, miljø og solidaritet. Han trakk opp likheten mellom Ap, Sp og KrF – og pekte på avstanden, som ifølge Hareide har økt, til de borgerlige partiene Venstre, Høyre og Frp

- Samtidig toner han ned verdispørsmål, bioteknologi, kristendom og Israel, saker som folk tradisjonelt forbinder med KrF. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. I KrFs kjerneområder advarer flere mot å bytte side, og flere har allerede antydet at Hareide må trekke seg, påpeker Aglen.

Hun mener Hareide har skapt et inntrykk av at han ikke ønsker de velgerne han har.

- Problemet er at de velgerne han ønsker seg, så langt ikke har vist noe tegn til å ønske seg KrF, sier Aglen – og viser til at partiet så sent som denne uken kan notere seg for historisk lave målinger på tre-tallet i både Vårt Land og Dagbladet.

- Dristig spill

Aglen mener Hareide nå manøvrer et dristig spill.

- I verste fall risikerer han å gamble bort de få velgerne han har. KrFs velgere er i hovedsak borgerlig orientert og vil ha Erna Solberg som statsminister. Samtidig ønsker deler av partiet å legge seg mot venstre for å gjøre partiet attraktivt for nye velgere. De frykter at KrFs grunnfjell uansett er utdøende, sier Aglen.

Flere av de mest toneangivende politikerne i Trøndelag ønsker en venstredreining. Men KrF er svakt i Trøndelag.

- I beste fall kan KrF med et sideskift miste en del kjernevelgere, men trekke til seg nye. I verste fall kan KrF miste kjernevelgerne uten å trekke til seg nye. For partiet vil det være katastrofalt, sier Aglen.

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen: Vinn eller forsvinn?

Hareides dager talte?

I utgangspunktet skal KrF ha en ny landsstyrebehandling av linjevalget i november.

Aglen tør ikke spå om hvor og hvor tydelig hun tror Hareide kommer til å legge seg fra talerstolen i ettermiddag.

- Uansett hva Hareide sier i dag, så er det rart om dette ikke utløser en debatt om han er den riktige til å lede partiet. Dersom Hareide anbefaler en kursendring er det veldig spesielt at dette ikke skjer etter en prosess i partiet, men som resultat av ei bok han har skrevet selv.